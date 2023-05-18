Бахмут: ЗСУ відтіснили росіян ще на 1700 м

Бахмут залишається епіцентром бойових дій

На Бахмутському напрямку українські захисники продовжують відтісняти російських окупантів. Наразі ЗСУ вдалося просунулися на відстань до 1700 м на флангах. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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«У ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за цю добу від 150 до 1700 м вдалося пройти», – заявив Череватий.

За його слова, Бахмут залишається епіцентром бойових дій. За добу на Бахмутському напрямку окупанти 77 разів завдали ударів артилерією та шість – авіацією.

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«У боях знищено 130 окупантів, 145 зазнали поранень, чотири потрапили у полон. Також знищено дві самохідні артилерійські установки МСТА, БПЛА «Орлан» та вісім польових складів з боєприпасами», – додав речник.

Нагадаємо, триває 449-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.