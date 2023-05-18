Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бахмут: ЗСУ відтіснили росіян ще на 1700 м

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бахмут: ЗСУ відтіснили росіян ще на 1700 м
За добу на Бахмутському напрямку окупанти 77 разів завдали ударів артилерією
фото з відкритих джерел

Бахмут залишається епіцентром бойових дій

На Бахмутському напрямку українські захисники продовжують відтісняти російських окупантів. Наразі ЗСУ вдалося просунулися на відстань до 1700 м на флангах. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«У ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за цю добу від 150 до 1700 м вдалося пройти», – заявив Череватий.

За його слова, Бахмут залишається епіцентром бойових дій. За добу на Бахмутському напрямку окупанти 77 разів завдали ударів артилерією та шість – авіацією.

«У боях знищено 130 окупантів, 145 зазнали поранень, чотири потрапили у полон. Також знищено дві самохідні артилерійські установки МСТА, БПЛА «Орлан» та вісім польових складів з боєприпасами», – додав речник.

Нагадаємо, триває 449-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: війна Бахмут полон окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівник апарату прем’єра Угорщини Гергей Гуляш
«Росія нам не друг». Керівник апарату Орбана заявив про підтримку України
20 квiтня, 17:31
В окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року
Найбоєздатніша частина армії РФ знищена – розвідка
20 квiтня, 11:55
Темпи розмінування України «катастрофічно повільні»
Україна стала найзамінованішою країною світу – Globsec
27 квiтня, 11:25
Ракета влучила у багатоповерхівку
Ракетний удар по Умані: є жертви і зросла кількість поранених
28 квiтня, 07:38
Російська ракета зруйнувала будинок в Умані
Ракетний удар 28 квітня: британська розвідка назвала цілі росіян
29 квiтня, 09:38
Сьогодні зранку удару армії РФ зазнав Куп'янськ
Російські військові завдали удару по Куп'янську (фото)
30 квiтня, 09:26
У ніч на 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 крилатими ракетами, 15 з яких було знищено
Повітряні сили показали уламки збитої ракети (фото)
1 травня, 16:26
На Донеччині від обстрілу пошкоджено 36 житлових будинків
На Херсонщині росіяни вбили групу піротехніків, ракети на Миколаївщині: ситуація в регіонах
7 травня, 10:26
Київський таксист пропагує серед своїх пасажирів російську пропаганду.
Киянин опублікував аудіозапис таксиста, який поширює російську пропаганду
14 травня, 03:42

Події в Україні

Подарунок з сюрпризом: як у Криму нагороджують російських окупантів за участь у війні
Подарунок з сюрпризом: як у Криму нагороджують російських окупантів за участь у війні
Бахмут: ЗСУ відтіснили росіян ще на 1700 м
Бахмут: ЗСУ відтіснили росіян ще на 1700 м
Підрив залізничної колії в Криму: з'явилося фото та відео з місця події
Підрив залізничної колії в Криму: з'явилося фото та відео з місця події
Росія запустила по Україні 30 ракет: Залужний назвав кількість збитих
Росія запустила по Україні 30 ракет: Залужний назвав кількість збитих
Росіяни накрила ракетами Хмельниччину: є влучання в об’єкт інфраструктури
Росіяни накрила ракетами Хмельниччину: є влучання в об’єкт інфраструктури
«Чорних лісорубів» поменшає вже з 1 червня: у чому причина
«Чорних лісорубів» поменшає вже з 1 червня: у чому причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
В Кремлі свято
38K
В Одесі прогриміли потужні вибухи
28K
Масована ракетна атака, вибухи в українських містах: головне за ніч
22K
У Києві чути вибухи, працює ППО
17K
Корупційний «Шлях». Список чиновників, які зайнялися вимаганням грошей
16K
Міноборони повідомило хороші новини з Бахмутського напрямку

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Сьогодні, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Вчора, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту