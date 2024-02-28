Албанія відкриє посольство в Україні

Під час першого візиту до Албанії глава українського МЗС зустрівся з колегою Іглі Хасані (праворуч)

Албанія незабаром планує відкрити своє посольство у Києві

Албанія планує вже найближчим часом розпочати роботу свого посольства в Києві. Це зміцнить відносини між країнами. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Кулеба розповів, що під час першого візиту до Албанії він зустрівся з колегою Іглі Хасані.

«Албанія планує найближчим часом відкрити своє посольство у Києві. Я високо ціную це рішення, яке значно зміцнить наші двосторонні зв'язки», – додав глава українського МЗС.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський з неоголошеним візитом прибув до столиці Албанії Тирани. Зауважимо, що в Офісі президент України раніше не інформували про візит глави держави до Албанії.

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою в Тірані. Сторони підписали договір про дружбу і співпрацю між двома країнами.

До слова, згідно з планом дій уряду, впродовж 2024 року заплановано здійснити адміністративно-організаційні та фінансові заходи щодо започаткування діяльності посольства України в Республіці Філіппіни. Також передбачається розпочати процес із відкриття посольств у Колумбії, Панамі, Гаяні, Парагваї та Уругваї.