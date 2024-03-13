Швеція активно готує населення до війни із Росією

Sud Ouest: влада Швеції рекомендує жителям запасатися провізією на випадок нападу Росії

Уряд Швеції почав готувати місцеве населення до «тотальної оборони» на тлі побоювань перед можливим початком війни з Росією. Про це повідомляє французький портал Sud Ouest. За його інформацією, шведи кинулись масово запасатися консервами, фільтрами для води та радіо на випадок якщо загрози щодо вторгнення армії Путіна виправдаються.

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За інформацією порталу, головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Байден закликав мешканців країни бути морально готовими до війни. Шведам рекомендується запасатися їжею та медикаментами щонайменше на три місяці вперед. «Консерви, портативний фільтр для води, аптечка та радіо. Це те, чим рекомендує запастися уряд, щоб вижити в перші дні війни», – йдеться у публікації.

Як зазначає Sud Ouest, у Швеції, що розташована неподалік від війни між Росією та Україною, головнокомандувач армій закликав своїх співвітчизників «розумно підготуватися» до війни. Країна знову починає культивувати свою цивільну оборону, як під час холодної війни.

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«Кожен може зробити свою роботу і зобов’язаний робити свій внесок у захист», – пояснює позицію держави Шарлотта Петрі Горніцкая, генеральний директор Шведського агентства з питань цивільного страхування (MSB), відповідального за координацію підготовки на випадок кризи. «Якщо ви здорові, ви повинні мати можливість подбати про себе протягом тижня, бо держава подбає про тих, хто найменш дієздатний», – підкреслює вона.

Як пише видання Sud Ouest, шведська влада відновила свою концепцію «тотальної оборони» в 2015 році, після окупації Росією Криму, і активізувала ці зусилля після вторгнення в Україну в 2022 році, призначивши міністра цивільної оборони. Брошура «На випадок кризи чи війни», розіслана 4,9 млн шведських домогосподарств у 2018 році та перекладена 14 мовами, буде оновлена і розіслана повторно ​​до кінця поточного року.

Нагадаємо, нещодавно Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО. Відповідний протокол з'явився на сайті Держдепартаменту США.Як повідомлялося, церемонія підняття прапора Швеції над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі має відбутись у понеділок, 11 березня, в ній візьме участь шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

До слова, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прокоментував наміри Росії застосувати «заходи військово-технічного характеру» у відповідь на вступ Швеції до НАТО.

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27 лютого посольство Росії у Стокгольмі опублікувало довгу заяву, де прокоментувало схвалення всіма членами Альянсу вступу Швеції. У ній воно обурене рішенням шведського уряду відмовитись від нейтралітету і згадує низку історичних діячів, які висловлювались раніше проти цього («забуваючи», що причиною рішення Швеції стала повномасштабна агресія Москви проти України).

Суть відозви російських дипломатів викладена в останніх двох абзацах, де вони від імені РФ обіцяють «вживати контрзаходів політичного та військово-технічного характеру з метою мінімізації загроз своїй національній безпеці».

Шведський прем’єр Крістерссон назвав заяву російського посольства очікуваною. «Так само було, коли Фінляндія приєдналася до НАТО. Добре відомо, що Росії не подобається, що ні Швеція, ні Фінляндія не стануть членами НАТО, але саме ми вирішуємо наш вибір», – сказав він. Крістерссон зауважив, що Швеція вже зазнає кібератак і спроб впливу з боку Росії, але додав, що влада напоготові й бачить, що росіяни роблять.