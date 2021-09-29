У Конго живцем спалили вісім жінок

За словами правозахисників, влада Конго відмовляється вживати хоч якісь заходи щодо припинення «полювання на відьом»

«Мисливці на відьом» звинуватили понад 300 жінок у причетності до «чаклунства»

У Демократичній Республіці Конго місцеві жителі влаштували розправу над жінками, яких запідозрили у чаклунстві. Нещасних спалили живцем. Про це, посилаючись на правозахисників з Конго, повідомило видання The Guardian.

Правозахисники стверджують, що «мисливці на відьом» з червня по вересень 2021 року звинуватили понад 300 жінок у причетності до «чаклунства».

Примітно, що люди, які шукають «відьом» в Конго, звертаються за допомогою до баджаказі – брехливих проповідників і самопроголошених екстрасенсів. Баджаказі, в основному, це жінки. Вони нібито вміють знаходити «відьом» і звинувачують їх у «чаклунстві».

Саме за «наведенням» баджаказі місцеві жителі знайшли та живцем спалили вісім жінок.

За словами правозахисників, влада Конго відмовляється вживати хоч якісь заходи щодо припинення «полювання на відьом».

Професор соціології Боско Мучуківу стверджує, що поліція і вся система правосуддя не захищають жінок і не виконують своєї роботи. До того ж, знайти та притягнути до відповідальності людей, які вбивають невинних, практично неможливо. Лідери громад, в яких відбуваються спалення жінок, покривають причетних до жорстокого «полювання на відьом» і не повідомляють їхніх імен правозахисникам.

Нагадаємо, очільницю МОЗ Шрі-Ланки зняли з посади за лікування коронавірусу «чаклунством».

Раніше, в Індії жінку та її чотирьох дітей вбили за «чаклунство».

До слова, Таліби запровадили нові правила для жінок в університетах.