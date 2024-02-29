Швеція відреагувала на погрози Росії через вступ до НАТО

Крістерссон зауважив, що Швеція вже зазнає кібератак і спроб впливу з боку Росії

Шведський прем’єр Крістерссон сказав, що реакція російського посольства очікувана

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прокоментував наміри Росії застосувати «заходи військово-технічного характеру» у відповідь на вступ Швеції до НАТО. Про це прем'єр-міністр Швеції сказав у коментарі інформагентству ТТ.

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27 лютого, посольство Росії у Стокгольмі опублікувало довгу заяву, де прокоментувало схвалення всіма членами Альянсу вступу Швеції. У ній воно обурене рішенням шведського уряду відмовитись від нейтралітету і згадує низку історичних діячів, які висловлювались раніше проти цього («забуваючи», що причиною рішення Швеції стала повномасштабна агресія Москви проти України).

Суть відозви російських дипломатів викладена в останніх двох абзацах, де вони від імені РФ обіцяють "вживати контрзаходів політичного та військово-технічного характеру з метою мінімізації загроз своїй національній безпеці".

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«Їхній конкретний зміст залежатиме від умов і ступеня інтеграції Швеції в НАТО, зокрема можливого розміщення в цій країні військ, боєприпасів і озброєнь Альянсу», – підсумували там.

Шведський прем’єр Крістерссон назвав заяву російського посольства очікуваною.

«Так само було, коли Фінляндія приєдналася до НАТО. Добре відомо, що Росії не подобається, що ні Швеція, ні Фінляндія не стануть членами НАТО, але саме ми вирішуємо наш вибір», – сказав він.

Крістерссон зауважив, що Швеція вже зазнає кібератак і спроб впливу з боку Росії, але додав, що влада напоготові й бачить, що росіяни роблять.

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Як повідомлялося, парламент Угорщини ратифікував вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Раніше стало відомо, що члени Великих національних зборів Туреччини схвалили проєкт закону, який передбачає ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Голосування відбулося під час засідання парламентської генасамблеї. З 346 депутатів за ініціативу висловилися 287, 55 депутатів були проти, і чотири парламентарі вважали за краще утриматися. Для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції в Альянс свій підпис під рішенням парламенту має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган. Тепер Угорщина залишається останньою країною, яка не схвалила вступ Швеції в НАТО.

Протокол про прийняття Швеції до Альянсу на ратифікацію до парламенту направив 23 жовтня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Генсек НАТО Єнс Столтенберг припускав, що скандинавська країна остаточно стане членом блоку не пізніше кінця листопада, але питання досі не вирішене.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану.

Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.