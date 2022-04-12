Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
«Главком» зібрав найяскравіші фотожаби із кумом Путіна
Увечері, 12 квітня стало відомо, що СБУ провела спецоперацію із затримання народного депутата, голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кума Путіна Віктора Медведчука.
Поширене фото затриманого нардепа спричинило буквально шторм мемів у мережі. «Главком» зібрав найяскравіші фотожаби.
Медведчука порівнюють з полоненим окупантом «Чмонею», який також став героєм мемів.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.
27 лютого Медведчук втік з-під арешту.
Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.
Згодом стало відомо, що Медведчук може перебувати в Угорщині – блогер.
- Шубосховище, картини та посуд Hermes: журналісти показали зсередини палац кума Путіна (фото)
- Журналісти знайшли «золотий вагон» Медведчука (фото, відео)
- Розкішну яхту Медведчука заарештувала поліція Хорватії – ЗМІ
- Золото, мармур і багато хутра: ЗМІ показали закарпатську резиденцію кума Путіна (фото, відео)