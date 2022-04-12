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    Події в Україні

    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)

    Популярний у соцмережах голова Миколаївської ОВА Віталій Кім теж опублікував кумедну фотожабу - Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Популярний у соцмережах голова Миколаївської ОВА Віталій Кім теж опублікував кумедну фотожабу
    фото з відкритих джерел

    «Главком» зібрав найяскравіші фотожаби із кумом Путіна

    Увечері, 12 квітня стало відомо, що СБУ провела спецоперацію із затримання народного депутата, голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя», кума Путіна Віктора Медведчука.

    Поширене фото затриманого нардепа спричинило буквально шторм мемів у мережі. «Главком» зібрав найяскравіші фотожаби.

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    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)
    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)

    Медведчука порівнюють з полоненим окупантом «Чмонею», який також став героєм мемів.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

    27 лютого Медведчук втік з-під арешту.

    Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.

    Згодом стало відомо, що Медведчук може перебувати в Угорщині – блогер.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ СБУ війна партії Володимир Зеленський Україна президент поліція шторм окупація золото #stoprussia
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    Затримання Медведчука спричинило лавину мемів у мережі (фото)