Шмигаль розповів, коли Україна зможе отримати статус кандидата на членство у ЄС

Україна вже працює над заповненням спеціального опитувальника для членства у ЄС, запевнив Шмигаль

В Україні вже працюють над спеціальним опитувальником

Україна вже працює над опитувальником, який має заповнити, аби отримати статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Про це у своєму зверненні розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Очікуємо, що такий статус Україна може отримати вже не пізніше червня цього року», – сказав Шмигаль.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС. Церемонія відбулася під час пресконференції після переговорів у Києві.

«Цей опитувальник – це основа для дискусії, яка має призвести до висновку Єврокомісії (щодо готовності України до отримання статуту кандидата. – Ред.)», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, йдеться про пришвидшену процедуру, оскільки відносини України та ЄС є настільки розвинутими, що Брюссель не потребує відповідей. «Ми знаємо багато один про одного. Тому заповнення забере не роки, як зазвичай, а тижні», - пояснила вона.

Зеленський запевнив, що Україна впорається ще швидше. «Ми будемо готові з відповідями за тиждень», - заявив він.

Нагадаємо, у Версалі (Франція) 10 березня відбувся саміт лідерів ЄС, на якому вони визнали європейські прагнення та європейський вибір України і запропонували Єврокомісії надати свої висновки щодо заявки України на вступ у ЄС.

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу запропонувала Єврокомісії надати свої висновки щодо заяв України, Молдови та Грузії на членство в ЄС. Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.

До слова, Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі. Вони стосуватимуться російських олігархів і політиків, а також трьох білоруських банків.