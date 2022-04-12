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    Події в Україні

    Шмигаль розповів, коли Україна зможе отримати статус кандидата на членство у ЄС

    Україна вже працює над заповненням спеціального опитувальника для членства у ЄС, запевнив Шмигаль - Шмигаль розповів, коли Україна зможе отримати статус кандидата на членство у ЄС
    Україна вже працює над заповненням спеціального опитувальника для членства у ЄС, запевнив Шмигаль
    фото: Денис Шмигаль/Telegram

    В Україні вже працюють над спеціальним опитувальником

    Україна вже працює над опитувальником, який має заповнити, аби отримати статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Про це у своєму зверненні розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

    «Очікуємо, що такий статус Україна може отримати вже не пізніше червня цього року», – сказав Шмигаль.

    Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС. Церемонія відбулася під час пресконференції після переговорів у Києві.

    «Цей опитувальник – це основа для дискусії, яка має призвести до висновку Єврокомісії (щодо готовності України до отримання статуту кандидата. – Ред.)», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

    За її словами, йдеться про пришвидшену процедуру, оскільки відносини України та ЄС є настільки розвинутими, що Брюссель не потребує відповідей. «Ми знаємо багато один про одного. Тому заповнення забере не роки, як зазвичай, а тижні», - пояснила вона.

    Зеленський запевнив, що Україна впорається ще швидше. «Ми будемо готові з відповідями за тиждень», - заявив він.

    Нагадаємо, у Версалі (Франція) 10 березня відбувся саміт лідерів ЄС, на якому вони визнали європейські прагнення та європейський вибір України і запропонували Єврокомісії надати свої висновки щодо заявки України на вступ у ЄС.

    Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

    Нагадаємо, Рада Євросоюзу запропонувала Єврокомісії надати свої висновки щодо заяв України, Молдови та Грузії на членство в ЄС. Раніше ми повідомляли, що Європарламент розпочав процедуру вступу України до ЄС.

    До слова, Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі. Вони стосуватимуться російських олігархів і політиків, а також трьох білоруських банків.

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    Теги: ЄС росія окупанти саміт війна Франція Брюссель Володимир Зеленський Україна президент окупація Денис Шмигаль час Урсула фон дер Ляєн #stoprussia
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    Шмигаль розповів, коли Україна зможе отримати статус кандидата на членство у ЄС