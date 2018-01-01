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    Події в Україні

    Погода на неділю: синоптити обіцяють морози та сніг на заході

    На заході сніг очікується у Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях
    У неділю, 25 лютого, в Україні очікується переважно хмарна погода, синоптики прогнозують сніг тільки на заході і вночі в центральних областях. Вдень температура повітря опуститься до -12. Про це повідомляє Укргідрометцентр. На заході сніг очікується у Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. В інших областях регіону - вдень
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    <span>Сьогодні в Україні буде мороз до -12 градусів</span>
    Сьогодні в Україні буде мороз до -12 градусів

    На заході сніг очікується у Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях

    У неділю, 25 лютого, в Україні очікується переважно хмарна погода, синоптики прогнозують сніг тільки на заході і вночі в центральних областях. Вдень температура повітря опуститься до -12.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході сніг очікується у Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. В інших областях регіону - вдень хмарна погода, опади тільки вночі. Вдень температура повітря триматиметься на рівні від -9 до -12 градусів. У Закарпатській - від 3 до 5 градусів морозу.

    На сході вдень хмарно і без опадів, від -9 до -11 вдень. У центральній частині країни вдень без опадів, сніг тільки в нічний час доби. Стовпчик термометра опуститься до -12.

    ukraine

    На півночі хмарно, але в Житомирській області синоптики прогнозують взимку сніг. Вдень температура повітря складатиме 9-12 градусів нижче нуля. У південному регіоні без опадів, температура вдень від -2 до -7.

    У Києві сьогодні без опадів, від -10 до -12.

    Нагадаємо, у суботу в Івано-Франківській області через снігопад обмежили рух для великогабаритного транспорту.

    Також мешканці міста Бурштина Івано-франківської області повідомляли, що в місті випав сірий сніг.

    До слова, через сильний снігопад у центрі Києва 24 лютого був ускладнений рух транспорту.

    Раніше «Главком» повідомляв, що у Києві висота снігового покриву зросте на 3 см.

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