Погода на неділю: синоптити обіцяють морози та сніг на заході

На заході сніг очікується у Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях

У неділю, 25 лютого, в Україні очікується переважно хмарна погода, синоптики прогнозують сніг тільки на заході і вночі в центральних областях. Вдень температура повітря опуститься до -12. Про це повідомляє Укргідрометцентр. На заході сніг очікується у Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. В інших областях регіону - вдень



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Сьогодні в Україні буде мороз до -12 градусів

На заході сніг очікується у Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях

У неділю, 25 лютого, в Україні очікується переважно хмарна погода, синоптики прогнозують сніг тільки на заході і вночі в центральних областях. Вдень температура повітря опуститься до -12.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході сніг очікується у Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. В інших областях регіону - вдень хмарна погода, опади тільки вночі. Вдень температура повітря триматиметься на рівні від -9 до -12 градусів. У Закарпатській - від 3 до 5 градусів морозу.

На сході вдень хмарно і без опадів, від -9 до -11 вдень. У центральній частині країни вдень без опадів, сніг тільки в нічний час доби. Стовпчик термометра опуститься до -12.

На півночі хмарно, але в Житомирській області синоптики прогнозують взимку сніг. Вдень температура повітря складатиме 9-12 градусів нижче нуля. У південному регіоні без опадів, температура вдень від -2 до -7.

У Києві сьогодні без опадів, від -10 до -12.

Нагадаємо, у суботу в Івано-Франківській області через снігопад обмежили рух для великогабаритного транспорту.

Також мешканці міста Бурштина Івано-франківської області повідомляли, що в місті випав сірий сніг.

До слова, через сильний снігопад у центрі Києва 24 лютого був ускладнений рух транспорту.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Києві висота снігового покриву зросте на 3 см.