Погода на неділю: у більшості областей України буде сухо та сонячно



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У Києві сьогодні без істотних опадів, температура вдень 7-9° тепла

У неділю синоптики прогнозують в Україні суху та сонячну погоду, проте місцями можливий мокрий сніг та дощ. Температура вдень - до 11 градусів тепла, а на півдні до 14 градусів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Вночі у східних областях невеликий мокрий сніг, вдень на півночі країни та Закарпатті місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 24 березня температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на високогір'ї Карпат 4-9° морозу; вдень 6-11° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 14°.

У Києві сьогодні без істотних опадів, температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла. У Київській області вдень місцями невеликий дощ, температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 6-11° тепла.