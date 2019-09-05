Погода в Україні на четвер: температура до +28, місцями дощі



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Сьогодні у більшості південних, центральних, Харківській, Сумській областях та в Криму місцями короткочасний дощ і гроза

У Києві сьогодні мінлива хмарність, але без опадів

В Україні у четвер, 5 вересня, синоптики прогнозують комфортну температуру 23-28°, проте йтимуть дощі.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«5 вересня мінлива хмарність. У більшості південних, центральних, Харківській, Сумській областях та в Криму місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с», - зазначається у повідомленні.

Температура у західній частині та північних областях вночі 8-13°, вдень 20-25°; на решті території вночі 11-16°, на узбережжі морів до 18°, вдень 23-28°.

У Києві сьогодні також мінлива хмарність, але без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.