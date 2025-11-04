Покровський напрямок: ексклюзивне відео бойової роботи СБУ

Воїни СБУ знищили 18 ворожих засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби

За останній місяць бійці центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України в Покровську та його околицях ліквідували понад 1500 окупантів. Також кожного дня воїни знищують понад 20 одиниць російської техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.



«Бійці СБУ тривалий час ведуть бойову роботу на покровському напрямку, а після загострення оперативно-бойової ситуації на цій ділянці фронту чисельність воїнів ЦСО «А» там значно збільшилась. Вони виконують надскладні завдання в найгарячіших точках та влучними ударами ліквідують ворожі підрозділи», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, українська спецслужба уразила 39 артилерійських комплексів, реактивних систем залпового вогню, за допомогою яких окупанти обстрілювали Покровськ. «Щоб створити «коридори» для успішних дронових атак по окупаційних військах, воїни СБУ знищили 18 ворожих засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Одночасно спецпризначенці «Альфи» здійснили серію спецоперацій «за лінією» фронту. За результатами таких рейдів було підірвано три великі склади паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів РФ», – додає СБУ.

Загалом за останній місяць на покровському напрямку спецпризначенці «Альфи» знищили:

понад 1,5 тис. російських окупантів,

20 танків,

62 ББМ,

39 артилерійських систем і РСЗВ,

10 засобів ППО,

вісім засобів РЕБ/РЕР,

532 одиниці автотранспорту,

592 ворожі позиції та укріплення,

два склади з боєприпасами та один склад із паливно-мастильними матеріалами.

До слова, протягом минулої доби українські захисники знищили 840 окупантів.