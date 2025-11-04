Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Покровський напрямок: ексклюзивне відео бойової роботи СБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Покровський напрямок: ексклюзивне відео бойової роботи СБУ
Бійці СБУ тривалий час ведуть бойову роботу на покровському напрямку
фото: скриншот з відео

Воїни СБУ знищили 18 ворожих засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби

За останній місяць бійці центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України в Покровську та його околицях ліквідували понад 1500 окупантів. Також кожного дня воїни знищують понад 20 одиниць російської техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Бійці СБУ тривалий час ведуть бойову роботу на покровському напрямку, а після загострення оперативно-бойової ситуації на цій ділянці фронту чисельність воїнів ЦСО «А» там значно збільшилась. Вони виконують надскладні завдання в найгарячіших точках та влучними ударами ліквідують ворожі підрозділи», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, українська спецслужба уразила 39 артилерійських комплексів, реактивних систем залпового вогню, за допомогою яких окупанти обстрілювали Покровськ. «Щоб створити «коридори» для успішних дронових атак по окупаційних військах, воїни СБУ знищили 18 ворожих засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Одночасно спецпризначенці «Альфи» здійснили серію спецоперацій «за лінією» фронту. За результатами таких рейдів було підірвано три великі склади паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів РФ», – додає СБУ.

Загалом за останній місяць на покровському напрямку спецпризначенці «Альфи» знищили:

  • понад 1,5 тис. російських окупантів,
  • 20 танків,
  • 62 ББМ,
  • 39 артилерійських систем і РСЗВ,
  • 10 засобів ППО,
  • вісім засобів РЕБ/РЕР,
  • 532 одиниці автотранспорту,
  • 592 ворожі позиції та укріплення,
  • два склади з боєприпасами та один склад із паливно-мастильними матеріалами.

До слова, протягом минулої доби українські захисники знищили 840 окупантів.

Читайте також:

Теги: війна СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Росіяни перемагають, працюючи з емоціями, ідентичністю, травмами»
«Україна нападе на Польщу», «українки руйнують польські шлюби». Росія вже «бомбардує» Європу Гібридна війна
27 жовтня, 21:22
Валерій Залужний вважає, що Росія поступово вчиться та покращує свої можливості
Залужний зробив комплімент російській армії
21 жовтня, 13:31
Жінки, яких принижували, знайшли свободу за кордоном
Жінки щасливі через війну? Допис психологині розірвав мережу
21 жовтня, 12:55
Залишатися чи повертатися? Євросоюз дає українським біженцям два роки на роздуми
Залишатися чи повертатися? Євросоюз дає українським біженцям два роки на роздуми Наші за кордоном
10 жовтня, 11:00
Суддя Микола Глотов спричинив переполох серед окремих адвокатів своєю публікацією про великі суми застав
Під час перегляду суми застави забудовниці Молчановій у суді стався курйоз
9 жовтня, 11:38
Ракета Tomahawk
Росія нервує через можливу передачу ракет Tomahawk Україні – The Washington Post
8 жовтня, 22:17

Події в Україні

На пункті управління бригади «Рубіж» Зеленський заслухав доповідь військових
На пункті управління бригади «Рубіж» Зеленський заслухав доповідь військових
Покровський напрямок: ексклюзивне відео бойової роботи СБУ
Покровський напрямок: ексклюзивне відео бойової роботи СБУ
Німеччина видала Україні фігуранта справи про розтрату 100 млн грн в «Енергоатомі»
Німеччина видала Україні фігуранта справи про розтрату 100 млн грн в «Енергоатомі»
Харківщина: Росіяни вбили дроном людей, які йшли з білим прапором
Харківщина: Росіяни вбили дроном людей, які йшли з білим прапором
Окупанти різко збільшили кількість ударів КАБами по Україні
Окупанти різко збільшили кількість ударів КАБами по Україні
На Дніпропетровщині окупанти вдарили по «швидкій»: поранено медиків
На Дніпропетровщині окупанти вдарили по «швидкій»: поранено медиків

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua