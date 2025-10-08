Головна Світ Політика
Росія нервує через можливу передачу ракет Tomahawk Україні – The Washington Post

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ракета Tomahawk
Росія заявляє про нібито ризик «прямого зіткнення між Росією та НАТО» у разі постачання Україні передових військових технологій, у тому числі ракет Tomahawk 

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков виступив із попередженням на адресу адміністрації президента США Дональда Трампа, закликавши її не надавати Україні доступ до далекобійних крилатих ракет Tomahawk, здатних уражати цілі глибоко в російській території. Він також заявив, що «імпульс до врегулювання конфлікту в Україні», який виник після зустрічі Трампа й Володимира Путіна на Алясці в серпні, «практично вичерпаний». Як пише «Главком» із посиланням на The Washington Post, ця заява є частиною чергової кампанії Кремля, спрямованої на те, щоб відрадити Вашингтон від передачі Україні сучасних озброєнь.

Москва вкотре повторює свою типову риторику про нібито ризик «прямого зіткнення між Росією та НАТО» у разі постачання Україні передових військових технологій.

Водночас у США офіційного рішення про продаж ракет Tomahawk поки не ухвалено. «Я хочу зрозуміти, що вони збираються з ними робити. Куди саме спрямують? Мені потрібно поставити це запитання», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті, натякнувши, що вже «майже визначився».

Попередження Путіна та інших російських посадовців свідчать про зростаюче занепокоєння Москви можливістю отримання Україною таких ракет, хоча сам диктатор нещодавно заявляв, що Tomahawk «не змінять баланс сил на полі бою».

Путін водночас назвав потенційну передачу цих озброєнь «новою фазою ескалації», стверджуючи, що Україна не зможе застосовувати їх без допомоги американських фахівців. Він навіть припустив, що Трамп зрештою «відмовиться від цього кроку, бо вміє слухати».

Рябков додав, що без програмного забезпечення та пускових установок ракети залишаються «порожніми оболонками», і заявив, що їхнє використання «можливе лише за прямої участі американського персоналу». За його словами, Москва закликає керівництво США «підходити до ситуації тверезо, розумно й відповідально».

Журналісти The Washington Post зауважують, що можливе схвалення передачі Tomahawk Україні стане кардинальною зміною у політиці Трампа щодо війни. Досі він робив акцент на спробах домогтися припинення бойових дій і покращити відносини з Москвою. Проте після ударів Росії по цивільних об’єктах в Україні американський президент дедалі частіше висловлює невдоволення Путіним і заявляє, що Україна здатна повернути окуповані території, а Росія «мала б уже зупинити війну».

Нагадаємо, американські крилаті ракети Tomahawk, дозволять Україні значно послабити бойову ефективність Росії на війні. На думку аналітиків, українські війська можуть завдавати далекобійних ударів дронами по більшій частині території РФ, але корисні навантаження безпілотників обмежені та не придатні для знищення спеціалізованих об’єктів. На думку фахівців, розвʼязати цю проблему могли б американські далекобійні ракети Tomahawk.

До слова, у Білому домі висловлюють занепокоєння через можливість контролю за тим, як Київ використовуватиме крилаті ракети Tomahawk. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «майже прийняв рішення» про передачу Україні ракет Tomahawk.

