Втрати ворога станом на 26 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 840 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 26 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 26 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 26 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 202 070 (+840) осіб.
- танків – 11 459 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 804 (+3) од.
- артилерійських систем – 35 509 (+74) од.
- РСЗВ – 1 579 (+0) од.
- засоби ППО – 1 264 (+1) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 95 334 (+537) од.
- крилаті ракети – 4 107 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 71 454 (+180) од.
- спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1402-й день повномасштабної війни в Україні.
