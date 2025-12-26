Карта бойових дій в Україні станом на 26 грудня 2025 року
На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак
За минулу добу відбулося 121 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.
Учора противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 172 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3614 обстрілів, зокрема 90 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5804 дрони-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Олександрівка Дніпропетровської області; Новотягинка Херсонської області; Залізничне, Гуляйполе, Тернувате, Білогір’я, Верхня Терса, Староукраїнка, Любицьке, Зелене, Бойкове Запорізької області; Затока Одеської області.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, три пункти управління, один інший важливий об’єкт противника та два артилерійські засоби російських загарбників.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Минулої доби українські воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому одну керовану авіабомбу, здійснив 107 обстрілів, з яких два – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі.
На Куп’янському напрямку
Відбулась одна ворожа атака. Українські оборонці відбили штурмові дії противника у бік Глушківки.
На Лиманському напрямку
Ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки, Новосергіївка та в бік Озерного, Зарічного.
На Слов’янському напрямку
Протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед у районах Сіверська і Серебрянки.
На Краматорському напрямку
Зафіксовано одне боєзіткнення у районі населеного пункту Новомаркове.
На Костянтинівському напрямку
Ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та Софіївка.
На Покровському напрямку
Українські захисники зупинили 28 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Леонтовичі, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне, Гришине та в напрямку Новопавлівки, Нового Шахового, Кучерового Яру, Новоекономічного.
На Олександрівському напрямку
Противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у районах населених пунктів Привільне, Рибне, Красногірське, Зелений Гай, Вороне, Ялта, Олександроград та у бік Іскри, Вишневого, Єгорівки.
На Придніпровському напрямку
Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.
Нагадаємо, триває 1402-й день повномасштабної війни в Україні.
