Карта бойових дій в Україні станом на 26 грудня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 26 грудня 2025 року
Нині триває 1402-й день повномасштабної війни
фото: glavcom.ua

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак

За минулу добу відбулося 121 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 172 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3614 обстрілів, зокрема 90 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5804 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Олександрівка Дніпропетровської області; Новотягинка Херсонської області; Залізничне, Гуляйполе, Тернувате, Білогір’я, Верхня Терса, Староукраїнка, Любицьке, Зелене, Бойкове Запорізької області; Затока Одеської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, три пункти управління, один інший важливий об’єкт противника та два артилерійські засоби російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 26 грудня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби українські воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому одну керовану авіабомбу, здійснив 107 обстрілів, з яких два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 грудня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 грудня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулась одна ворожа атака. Українські оборонці відбили штурмові дії противника у бік Глушківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 грудня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог провів дев’ять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки, Новосергіївка та в бік Озерного, Зарічного.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 грудня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед у районах Сіверська і Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 грудня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано одне боєзіткнення у районі населеного пункту Новомаркове.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 грудня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 15 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та Софіївка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 грудня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 28 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Леонтовичі, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне, Гришине та в напрямку Новопавлівки, Нового Шахового, Кучерового Яру, Новоекономічного.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 грудня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у районах населених пунктів Привільне, Рибне, Красногірське, Зелений Гай, Вороне, Ялта, Олександроград та у бік Іскри, Вишневого, Єгорівки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 26 грудня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1402-й день повномасштабної війни в Україні.

