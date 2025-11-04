Втрати ворога станом на 4 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 840 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 4 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 4 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 4 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 145 670 (+840) осіб
- танків – 11 326 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 532 (+1) од.
- артилерійських систем – 34 249 (+42) од.
- РСЗВ – 1 535 (+1) од.
- засоби ППО – 1 235 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 860 (+425) од.
- крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 504 (+93) од.
- спеціальна техніка – 3 990 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1350-й день повномасштабної війни в Україні.
