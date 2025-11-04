Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 4 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 4 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 326 танків
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 840 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 4 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 4 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 4 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 145 670 (+840) осіб
  • танків – 11 326 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 23 532 (+1) од.
  • артилерійських систем – 34 249 (+42) од.
  • РСЗВ – 1 535 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 235 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 860 (+425) од.
  • крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 504 (+93) од.
  • спеціальна техніка – 3 990 (+1) од.
Втрати ворога станом на 4 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1350-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти втрати Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через ворожий удар пошкоджень зазнали торгові павільйони
Окупанти обстріляли Херсон з артилерії: є жертви
31 жовтня, 15:36
За словами військових, росіяни змогли просунутися лише на околиці міста, де були знищені
Чи захопили окупанти Родинське на Донеччині? «Азов» зробив заяву
27 жовтня, 16:47
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 293 танків
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
27 жовтня, 06:40
В Instagram Найденишев (ліворуч) є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України
Нейтральний російський ковзаняр виявився другом окупанта, який вбиває українців
17 жовтня, 11:55
Ситуація на фронті 15 жовтня
Лінія фронту станом на 15 жовтня 2025. Зведення Генштабу
15 жовтня, 23:06
Нині триває 1325-й день повномасштабної війни
Втрати ворога станом на 10 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
10 жовтня, 06:51
Українські сили успішно перешкодили російським планам окупувати більшу частину Донбасу до листопада
Триває контрнаступальна операція. Зеленський повідомив про успіхи на Донбасі
9 жовтня, 10:04
Цієї ночі у Феодосії було атаковано нафтобазу
Промислові підприємства у Росії зазнали ударів, атака на Харків: головне за ніч
6 жовтня, 06:00
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10274 танків
Втрати ворога станом на 5 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
5 жовтня, 07:59

Події в Україні

Втрати ворога станом на 4 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2025
У Росії гриміли вибухи, уражено підстанції та НПЗ: головне за ніч
У Росії гриміли вибухи, уражено підстанції та НПЗ: головне за ніч
Лінія фронту станом на 3 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 3 листопада 2025. Зведення Генштабу
Бронювання чоловіків у розшуку, розслідування удару по військових. Головне за 3 листопада
Бронювання чоловіків у розшуку, розслідування удару по військових. Головне за 3 листопада

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Вчора, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua