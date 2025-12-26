Головна Країна Події в Україні
На Різдво в небі над Львовом з'явилося рідкісне природне явище (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Різдво в небі над Львовом з’явилося рідкісне природне явище (фото)
Мешканці Львова помітили рідкісне оптичне явище
фото: соцмережі

Яскраве й добре помітне сонячне гало з'являється 10-20 разів на рік в Україні

Над Львовом у четвер, 25 грудня, в небі з’явилося рідкісне природне явище – сонячне гало. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «сайт міста Львова».

Явище виникає через заломлення та відбиття сонячного світла в крижаних кристалах, що перебувають в атмосфері.

На Різдво в небі над Львовом з’явилося рідкісне природне явище (фото) фото 1

Зазначається, що в Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно здебільшого малопомітне. Яскраве й добре помітне природнє явище з'являється 10-20 разів на рік.

До слова, у Львові на Різдво заспівали скорботні колядки для українських військових, які полягли за України. Кадрами та деталями події поділився мер Львова Андрій Садовий.

