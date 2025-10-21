Головна Країна Суспільство
Жінки щасливі через війну? Допис психологині розірвав мережу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Жінки щасливі через війну? Допис психологині розірвав мережу
Жінки, яких принижували, знайшли свободу за кордоном
фото: Ольга Сайфулліна

Ольга Сайфулліна написала емоційний текст про жінок, які завдяки війні змогли звільнитися від домашнього насильства та відчути себе вільними

Психологиня Ольга Сайфулліна розповіла про жінок, які під час війни вперше змогли відчути себе щасливими – не через втрати, а через звільнення від аб’юзивних стосунків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ольгу Сайфулліну.

У соцмережах активно обговорюють допис психологині Ольги Сайфулліної, у якому вона порушила складну й майже табуйовану тему – як війна стала порятунком для деяких жінок. «Є одна тема, про яку майже ніхто не говорить уголос. Вона ніби заборонена, але вона – є. Багато жінок – так, саме жінок – вдячні війні. Не за руйнування. Не за страх. Не за втрати. А за те, що вона звільнила їх від чоловіків», – написала Сайфулліна.

Психологиня наголосила, що мова не про щасливі родини, а про тих, хто роками жив під тиском і приниженням. За її словами, для таких жінок вимушений виїзд за кордон став шансом почати нове життя. «Жінка виїжджає за кордон. З дітьми і з валізою. І навіть якщо їй доводиться мити підлогу, вона вперше почувається щасливою. Бо вона – вільна», – зазначила авторка.

Сайфулліна підкреслила, що війна зруйнувала домівки, але для багатьох жінок стала початком внутрішнього відродження: «Війна зруйнувала домівки, але всередині цих жінок вона побудувала нових себе. Вони працюють, вивчають мову, виховують дітей і вперше відчувають: я живу».

Психологиня звернула увагу на те, як часто суспільство засуджує жінок, які залишили аб’юзивних партнерів: «Це не зрада. Зрада – залишити жінку саму в момент вразливості. Зрада – знущатися з рідних. Зрада – ламати тих, хто довірився. А втекти від підлості – це крок у майбутнє без знущань».

Під публікацією психологині – сотні коментарів від жінок, які впізнали себе у цих словах. Багато хто дякує авторці за відвертість і за те, що вона озвучила те, про що досі мовчали.

Більшість коментарів підтримують пост Ольги Сайфулліної – Оксана Венгер, Viktoriia Vyshynska, Anna Dubrovna та Kateryna Hymon відзначають його правдивість і відображення реального досвіду жінок: «Дуже сильний і правдивий текст, як на мене», «Зрозуміє тільки та, яка пройшла через це все. 100% правда!», «Чудовий пост. Влучний», «Війна для багатьох стала вікном можливостей. Пост правдивий, тема важлива».

Ольга Куцак різко критикує текст, вважаючи його морально нетактовним: «Та ви дружите зі своєю головою , чи зовсім з глузду з'їхали ? Що ви таке пишете ? Війна – це жахіття! Сотня жінок, яка не могла впоратися зі своєю сім'єю і своїми стосунками зробила жахливий висновок, що війна , як порятунок. Скільки втрачено безневинних життів, дітей , жінок, молодих чоловіків. Де ваша совість таке писати? Матері ходять чорні та темні. Загинули під завалами цілі родини, немовлята. Як вам не соромно таке писати? Війна – це зло. А ви підтримуєте своїм постом це зло . Боже, змилуйся над Україною! Дай сили подолати ворога!».

Нагадаємо, що війна ставить стосунки на випробування – відсутність стабільності, тривога та розлука загострюють проблеми, які раніше були непомітними. Військовий психолог Андрій Козінчук пояснює, що токсичні стосунки забирають енергію, погіршують настрій і не залишають часу на себе. Здорові, або «екологічні», стосунки, навпаки, підтримують, надихають і додають сил навіть у складні часи, а у разі шкоди кожен має право змінити або припинити стосунки.

