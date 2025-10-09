Під час перегляду суми застави забудовниці Молчановій у суді стався курйоз

Суддя Микола Глотов отримав відвід від адвоката столичної забудовниці через… публікацію авторської колонки

Суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Микола Глотов, який переглядав ухвалу про призначення 100 млн грн застави підозрюваній столичній забудовниці Владиславі Молчановій, втрапив у курйозну ситуацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

У середині вересня до апеляційної палати надійшла скарга адвоката Молчанової на ухвалу суду першої інстанції. Феміда обрала його клієнтці запобіжній захід у вигляді застави 100 млн грн. Сторона захисту наполягала на скасуванні цього рішення.

Справу в апеляції переглядала колегія суддів на чолі з Миколою Глотовим. Під час засідання 3 жовтня один із адвокатів підозрюваної заявив відвів судді Глотову. У заяві зазначалося, що на початку вересня служитель Феміди опублікував статтю на сайті «Українська правда» під назвою «Розміри застави для підозрюваних у практиці Вищого антикорупційного суду».

скріншот авторської колонки судді Миколи Глотова у ЗМІ

У ній суддя Глотов, на думку адвоката Молчанової, висловився про необхідність встановлення високих застав незалежно від конкретних обставин справи та оцінки ризику, а також висловив оцінку поведінки підозрюваних у публічній площині. Такі міркування судді, як вважає сторона захисту, «формулює позицію, яка створює об’єктивний сумнів у безсторонності при визначенні запобіжного заходу для підзахисної».

Проти задоволення відводу виступили прокурор і сам суддя Глотов. Головуючий суддя пояснив, що в авторській статті, яка вийшла у ЗМІ, провів огляд практики Вищого антикорупційного суду за останні шість років щодо визначення розміру застав. Наголосив, що жодних тверджень, які вказували б на його упередженість при розгляді таких справ, він не висловлював у публікації.

«Зазначена публікація за своєю суттю є узагальненням судової практики слідчих суддів суду першої інстанції та колегій суддів суду апеляційної інстанції з питання «визначення застави у визначених Кримінальним процесуальним кодексом межах і з виходом за такі межі». Автор (суддя Микола Глотов – «Главком») не висловлювався в ній (в авторській статті – «Главком») стосовно необхідності встановлення високих застав незалежно від конкретних обставин справи та оцінки ризику, як про це стверджував захисник, і не висловлював оцінки поведінці конкретних підозрюваних у публічній площині. Зазначення стаття не стосувалася конкретної справи, в тому числі і цієї, оскільки в ній лише підсумовано практику суду за майже шість років роботи», – йдеться в ухвалі апеляції, яка відмовила адвокату підозрюваної забудовниці у задоволенні відводу судді Глотова.

скріншот ухвали апеляційної палати

Водночас окрему думку виклав суддя Андрій Никифоров. Він входив до складу колегії, яка переглядала міру запобіжного заходу забудовниці Владиславі Молчановій. Служитель Феміди наголосив, що суддю Глотова треба було відвести від цієї справи через його висновки, які стороннім спостерігачем можуть «сприйматись як стала позиція суду в цілому при вирішенні питань про застосування застави у кримінальному проваджені».

скріншот окремої думки судді Андрія Никифорова

Нижче наведемо кілька уривків статті Миколи Глотова, які згадав його колега, суддя Никифоров:

«За жодних обставин високопосадовців та інших осіб, яких підозрюють у високопосадовій корупції, справи про яку розглядає антикорупційний суд, за їх майновим станом не можна прирівнювати із середньостатистичними українцями. Це підтверджують сотні випадків внесення значних сум застави»… «Крім того, є люди, які вважають за краще посидіти в СІЗО, але не вносити заставу, сподіваючись, що під час чергового продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою їм суму застави зменшать і тоді вони оплатять менші кошти, а зекономлені залишать для подальшого безбідного життя»…

За словами судді, який підтримав відвід адвоката підозрюваної, служитель Феміди може висловлювати власні погляди щодо окремих судових рішень лише під час зайняття викладацькою або творчою діяльністю, не допускаючи при цьому дій, які можуть призвести до шкоди авторитету судової системи в цілому.

Суддя Никифоров додав, що Микола Глотов є суддя-спікером антикорупційного суду.

Зрештою, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін розмір застави для підозрюваної забудовниці Молчанової.

Нагадаємо, що 6 вересня цього року НАБУ та САП повідомили про підозру в заволодінні 18 гектарами землі вартістю понад 160 млн грн колишньому народному депутату від Партії регіонів Юрію Іванющенку, а також його адвокатам. Підозру отримала і забудовниця Влада Молчанова. Справа стосується землі сільськогосподарського ринку «Столичний». За даними слідства, навесні 2021 року між Молчановою та Іванющенком виник корпоративний конфлікт за контроль над гуртовим ринком – право власності на земельну ділянку переоформили з Києво-Святошинської РДА на Головне управління Держгеокадастру у Київській області й передали в оренду товариству, підконтрольному забудовниці.

У травні того ж року з землі виокремили дев'ять ділянок по два гектари кожна, передали їх у приватну власність дев'ятьом фізичним особам, і надалі ці земельні ділянки на підставі договорів купівлі-продажу були відчужені на користь трьох юридичних осіб, пов'язаних з забудовницею.

Як повідомили правоохоронці, у процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екснардеп підписали меморандум щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови.