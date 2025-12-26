Удар по багатоповерхівці в Чернігові 25 грудня: є загибла, постраждало 10 людей

Серед поранених – троє дітей

Унаслідок влучання російського БпЛА у багатоповерхівку в Чернігові 25 грудня загинула людина, серед постраждалих – діти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

«На ранок стало відомо про 10 постраждалих людей унаслідок влучання «герані» по житловому будинку в Чернігові. Троє із них – діти. На жаль, загинула 80-річна жінка. Вщент зруйновані дві квартири. В інших квартирах пошкоджені вікна, як і в сусідніх будинках. До пізньої ночі там працювали всі служби. Вікна закрили OSB-плитами, частково відновили водо-, електро- і газопостачання», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, сьогодні комунальні служби продовжать працювати на місці атаки.

Як повідомлялося, вдень 25 грудня російські окупанти тероризували Чернігів. Ворог ударив по щільній забудові міста та атакував об'єкт критичної інфраструктури. Патрульна поліція показала перші хвилини з бодікамер поліцейських після ворожої атаки.