Поліція ЧАЕС вилучила 60 кг радіаційних грибів

Поліцейські в зоні ЧАЕС завадили вивезти за периметр зони відчуження партію радіаційних грибів

У Київській області під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поліцейські виявили трьох грибників, які намагалися вивезти 60 кілограмів грибів за територію зони радіоактивного забруднення без відповідного дозволу та проведення дозиметричного контролю. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції в п'ятницю, 6 листопада.

Порушників виявили у відселених селах Росоха і Ясень, а також у лісовому масиві. Всі вони – мешканці Київщини і незаконно проникли в заборонену зону з метою збору грибів.

За всіма фактами порушено кримінальні провадження за статтею про порушення вимог режиму радіаційної безпеки (ст.267-1 КК України). Санкція статті передбачає штраф від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Крім того, за несанкціоноване проникнення в зону відчуження поліцейські склали адміністративні протоколи за статтею про порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення (ст.46-1 КУоАПП). Вони спрямовані в суд для прийняття рішення.

Нагадаємо, що порушники несли з Чорнобильської зони близько 40 кг грибів.