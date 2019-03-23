Поліція цілодобово охоронятиме всі окружні виборчі комісії
-
Розсилка
Для безпеки роботи виборчих дільниць по всій державі цілодобово залучені понад 400 працівників поліції, - Фацевич
Національна поліція України взяла під цілодобову охорону окружні виборчі комісії. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Як повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, відсьогодні під охорону взяті всі окружні виборчі комісії – їх 199.
«Для забезпечення безпеки їх роботи по всій державі цілодобово залучені понад 400 працівників поліції», – наголосив заступник глави Нацполіції.
За його словами, наразі поліція взяла під контроль доставку виборчих бюлетенів до окружних виборчих комісій. А вже наприкінці наступного тижня поліцейські здійснюватимуть охорону і дільничних виборчих комісій, після переміщення бюлетенів до них.
Нагадаємо, раніше у Центральній виборчій комісії розповіли, що єдиними ризиками на дільницях під час голосування на виборах 2019 є підкуп виборців та фальсифікації ззовні дільниці.
Раніше, заступник Центральної виборчої комісії Євген Радченко заявив, що на президентських виборах 2019 не буде відеоспостереження на виборчих дільницях.
Як повідомлялося, в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що для військовослужбовців ЗСУ в цілому по Україні було створено 93 виборчі дільниці для участі у виборах президента України.