Поліція цілодобово охоронятиме всі окружні виборчі комісії



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Наразі поліція взяла під контроль доставку виборчих бюлетенів до окружних виборчих комісій

Для безпеки роботи виборчих дільниць по всій державі цілодобово залучені понад 400 працівників поліції, - Фацевич

Національна поліція України взяла під цілодобову охорону окружні виборчі комісії. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, відсьогодні під охорону взяті всі окружні виборчі комісії – їх 199.

«Для забезпечення безпеки їх роботи по всій державі цілодобово залучені понад 400 працівників поліції», – наголосив заступник глави Нацполіції.

За його словами, наразі поліція взяла під контроль доставку виборчих бюлетенів до окружних виборчих комісій. А вже наприкінці наступного тижня поліцейські здійснюватимуть охорону і дільничних виборчих комісій, після переміщення бюлетенів до них.

Нагадаємо, раніше у Центральній виборчій комісії розповіли, що єдиними ризиками на дільницях під час голосування на виборах 2019 є підкуп виборців та фальсифікації ззовні дільниці.

Раніше, заступник Центральної виборчої комісії Євген Радченко заявив, що на президентських виборах 2019 не буде відеоспостереження на виборчих дільницях.

Як повідомлялося, в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що для військовослужбовців ЗСУ в цілому по Україні було створено 93 виборчі дільниці для участі у виборах президента України.