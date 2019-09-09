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    На Житомирщині і Київщині оголосили план «Перехоплення» через напад на інкасаторів

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    На Житомирщині і Київщині оголосили план «Перехоплення» через напад на інкасаторів

    Поліція шукає Daewoo Lanos зеленого кольору без номерів

    У Житомирській і Київській областях оголосили план «Перехоплення» за напад на інкасаторський автомобіль. Про це повідомляють «Вартові. Еспресо».

    У Житомирі 9 вересня було скоєно напад на інкасаторів. Після нападу невідомі втекли з місця події на автомобілі Daewoo Lanos зеленого кольору без номерних знаків.

    Водій і пасажир-охоронець (за попередніми даними - працівник поліції) отримали тяжкі тілесні ушкодження.

    Повідомляється, що троє чоловіків заволоділи під час нападу пістолетом Макарова. Однак, не відомо, чи вони заволоділи грошима.

    План «Перехоплення» введений в Києві, і в Київській області, а також в Житомирі та Житомирській області.

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