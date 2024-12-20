В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Окупанти запустили «Шахеди»

У багатьої областя пролунали сирени повітряної тривоги.

Повітряні сили повідомляли про запуск «Шахедів». Майже всі групи летіли із окупованої частини Запорізької області в західному напрямку.

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1031-й день повномасштабної війни.

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 189 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.