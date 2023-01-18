Помер легендарний воїн УПА Симчич

Симчич провів в ув’язненні 32 роки. Був звільнений з таборів у 1985 році, а реабілітований у 2017 році

Сьогодні, 18 січня, помер військовий та громадський діяч, сотенний УПА, Герой України Мирослав Симчич «Кривоніс», який усе своє життя присвятив боротьбі за волю України.

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Мирослав Симчич народився у 1923 році у селі Вижний Березів поблизу Косова на Прикарпатті. Закінчив Коломийський архітектурний технікум. У 1941 році вступив у юнацтво ОУН та воював проти німців у народній самообороні. Навесні 1944 року закінчив старшинську школу УПА і став командиром чоти, згодом – сотні.

У лютому 1945 року Кривоніс прославився у бою біля річки Рушір, де сотня, у якій він командував чотою, перекривала дорогу підкріпленню, яке йшло на допомогу НКВДистам, оточеним у Космачі. Повстанці обрали дуже вдале місце для засідки, а перед приходом колони розібрали міст.

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За словами Симчича, у цьому бою вони знищили понад 400 ворогів, але історики називають значно менше число – від 11 до 100 осіб, зокрема й підполковника Олексія Дергачова.

У цьому бою повстанці втратили лише двох бійців, а Симчича було поранено в руку. Після тривалого лікування він повернувся у свою сотню.

Був затриманий у 1948 році. Засуджений до 25 років таборів. Звільнений у 1963 році, проживав у Запоріжжі, у 1968 знову засуджений «за нововиявленими обставинами».

Провів в ув’язненні 32 роки. Був звільнений з таборів у 1985 році, а реабілітований у 2017 році.