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Паспорт «хорошого росіянина»: Європарламент може ухвалити нову ініціативу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Паспорт «хорошого росіянина»: Європарламент може ухвалити нову ініціативу
Росіяни можуть отримати нові документи уже з наступного року
фото із відкритих джерел

Росіяни, які виступають проти війни з Україною зможуть отримати нові документи у ЄС

Євросоюзу слід запровадити «паспорти демократії» та полегшити візовий режим для представників російської опозиції та антивоєнно налаштованих громадян РФ, йдеться у проекті доповіді Європарламенту про взаємини Росії та ЄС, звернув увагу журналіст Дмитро Колезєв.

За задумом, такі заходи мають допомогти тим громадянам Росії, які захочуть захистити себе, переїхавши до Європи. «Європарламент пропонує інститутам ЄС створити «паспорт демократії» та спеціальні візові механізми, що дозволяють демократичній опозиції та активістам громадянського суспільства продовжувати роботу в державах ЄС, перебуваючи у вигнанні», – наголошується в доповіді. Ввести «паспорти демократії» можуть уже наступного року.

Затвердження доповіді заплановане на лютий-березень 2024 року. Раніше зі схожою ініціативою виступила непарламентська російська опозиція: ідея ввести паспорт «хорошого росіянина» звучала на Форумі вільної Росії, проте в результаті назву документа вважали некоректною. 

Позаштатний радник Європарламенту Петар Танев зазначив, що нормативної бази для створення «паспорту демократії» ще немає і для початку щодо громадянських активістів може бути запроваджена особлива візова процедура. «Такого кроку цілком можна зробити після виборів 2024 року. А новий EU Migration Pact, який удосконалить процедуру отримання притулку, цьому може сприяти», – сказав Танєв.

У проекті доповіді також йдеться, що ЄС має продовжувати робити зусилля для забезпечення перемоги України, що «матиме важливе значення для демократичної трансформації Росії» і покладе край «тривалому придушенню російського народу з боку Кремля». Автори наголошують, що це «створить позитивні хвилі демократичних перетворень» у всьому східноєвропейському регіоні, включаючи Білорусь.

Нагадаємо, громадяни Росії, які намагаються перетнути кордон Європейського союзу, можуть втратити свої власні автомобілі, смартфони, ноутбуки та інші цінні речі. Це стало наслідком введення нових правил після посилення санкцій ЄС проти Росії в липні цього року. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

У цьому документі зазначено, що зараз, відповідно до стандартів ЄС, ввезення власного автотранспорту росіянами вважатиметься незаконним імпортом. Таким чином, будь-який транспортний засіб, який в'їжджається, буде конфісковано, незалежно від мети та тривалості перетину кордону. Крім того,  у громадян РФ можуть вилучити косметику, валізи, ноутбуки і мобільні телефони.

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Теги: Білорусь Європарламент паспорт опозиція журналіст кордон радник росіяни

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