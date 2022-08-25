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Міністр оборони Британії назвав загальні втрати РФ у війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міністр оборони Британії назвав загальні втрати РФ у війні
Міністр зауважив, що просування окупантів в Україні сьогодні можна виміряти «не в кілометрах, а в метрах на тиждень».
фото: Генштаб

Воллес: «Гадаю, ми перебуваємо в тій точці, коли Росія в дуже непевному становищі»

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що загальні втрати Росії у війні з Україною становлять понад 80 тис. людей. Таку заяву Воллес зробив в етері радіо BBC, повідомляє Evening Standard.

«Ми загалом вважаємо, що з огляду на певні спостереження втрати Росії становлять понад 80 тисяч її збройних сил, якщо рахувати разом убитих, поранених і дезертирів. Це 80 тис. за шість місяців – на противагу 15 тис. за десять років в Афганістані», – зазначив він.

Воллес додав, що просування Росії в Україні на сьогодні можна виміряти «не в кілометрах, а в метрах на тиждень».

«Гадаю, ми перебуваємо в тій точці, коли Росія в дуже непевному становищі», – наголосив британський міністр оборони.

Нагадаємо, раніше видання Forbes назвало найдорожчу втрату путінської армії. Раніше ЦРУ розповіло про втрати російської армії у війні проти України.

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