Міністр оборони Британії назвав загальні втрати РФ у війні

Міністр зауважив, що просування окупантів в Україні сьогодні можна виміряти «не в кілометрах, а в метрах на тиждень».

Воллес: «Гадаю, ми перебуваємо в тій точці, коли Росія в дуже непевному становищі»

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що загальні втрати Росії у війні з Україною становлять понад 80 тис. людей. Таку заяву Воллес зробив в етері радіо BBC, повідомляє Evening Standard.

«Ми загалом вважаємо, що з огляду на певні спостереження втрати Росії становлять понад 80 тисяч її збройних сил, якщо рахувати разом убитих, поранених і дезертирів. Це 80 тис. за шість місяців – на противагу 15 тис. за десять років в Афганістані», – зазначив він.

Воллес додав, що просування Росії в Україні на сьогодні можна виміряти «не в кілометрах, а в метрах на тиждень».

«Гадаю, ми перебуваємо в тій точці, коли Росія в дуже непевному становищі», – наголосив британський міністр оборони.

Нагадаємо, раніше видання Forbes назвало найдорожчу втрату путінської армії. Раніше ЦРУ розповіло про втрати російської армії у війні проти України.