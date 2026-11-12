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Російська розвідка визначила цілі для диверсій у Норвегії – Reuters

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Російська розвідка визначила цілі для диверсій у Норвегії – Reuters
Норвезькі спецслужби попередили про можливі російські диверсії проти стратегічних об'єктів країни
фото: DW

Норвезькі спецслужби попереджають про можливі атаки у 2027 році

Російська розвідка визначила потенційні об'єкти для диверсій на території Норвегії, які можуть відбутися у 2027 році. Серед можливих цілей – підприємства оборонної промисловості, компанії, пов'язані з військовим сектором, та енергетична інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією агентства, відповідне попередження оприлюднила Служба поліційної безпеки Норвегії (PST). Норвезькі правоохоронці вважають, що російські спецслужби можуть організувати диверсійні операції проти стратегічно важливих об'єктів країни.

Особливу увагу російська розвідка, за оцінкою PST, приділяє підприємствам, які працюють у сфері оборони, а також компаніям, що забезпечують військову промисловість. До потенційних цілей також належать об'єкти енергетичного сектору.

У спецслужбі попереджають, що загроза диверсій може посилитися протягом наступного року. Водночас повідомлення про визначені російською розвідкою цілі не означає, що рішення про проведення конкретних атак уже ухвалене.

Норвегія є членом НАТО та одним із європейських партнерів України. Країна надає Києву військову й фінансову підтримку, а її енергетична інфраструктура відіграє важливу роль у забезпеченні європейського ринку енергоносіями.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про посилення російського шпигунства в Норвегії. У лютому 2026 року норвезькі спецслужби попереджали про можливі диверсії проти енергетичної інфраструктури та об'єктів, пов'язаних із підтримкою України. Також повідомлялося про спроби російських спецслужб вербувати українських біженців.

Також «Главком» писав про підготовку Росією диверсій проти оборонних підприємств Данії. За даними данської розвідки, російські спецслужби шукали виконавців через соціальні мережі та ігрові платформи, зокрема для збору інформації про підприємства, пов'язані з військовою допомогою Україні.

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Теги: Норвегія розвідка напад росія

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