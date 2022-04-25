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    Події в Україні

    Посли країн G7 зустрілися із заступником директора НАБУ

    Посли &laquo;великої сімки&raquo; зустрілися з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою - Посли країн G7 зустрілися із заступником директора НАБУ
    Посли «великої сімки» зустрілися з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою
    фото з відкритих джерел

    Україна продовжує провадити активну діяльність на міжнародній

    Україна продовжує активно налагоджувати міжнародну співпрацю з партнерами. Наші інституції обмінюються досвідом та планують подальшу роботу з найсильнішими союзниками.

    Україна продовжує провадити активну діяльність на міжнародній арені. Нам вдається налагоджувати співпрацю з найсильнішими державами та міжнародними організаціями.

    Посли «великої сімки» зустрілися з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою. Вони обговорили ефективність діяльності Бюро у воєнний час.

    «Боротьба з корупцією підвищує стійкість України. Тому посли підтримують захист інституційної незалежності НАБУ в умовах воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Посли країн G7 зустрілися із заступником директора НАБУ