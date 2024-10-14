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Поблизу мітингу Трампа затримали чоловіка з дробовиком та пістолетом

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Поблизу мітингу Трампа затримали чоловіка з дробовиком та пістолетом
Біля мітингу Трампа поліція затримала чоловіка зі зброєю
фото з відкритих джерел

У чоловіка в автомобілі були боєприпаси, пістолет та дробовик

У суботу кандидат у президенти США Дональд Трамп провів черговий мітинг. Неподалік від місця проведення поліція затримала чоловіка із зарядженою зброєю. Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляє видання, чоловіка, в автомобілі якого знайшли дробовик, заряджений пістолет і боєприпаси, заарештували на пропускному пункті під час мітингу Трампа в Південній Каліфорнії.

Департамент шерифа округу Ріверсайд повідомив, що затриманим виявився 49-річний житель Лас-Вегаса, який їхав на чорному позашляховику. Його зупинили поліцейські в місті Коачелла, розташованому на схід від Лос-Анджелеса.

Згідно з повідомленням департаменту, чоловіка затримали за підозрою у зберіганні зарядженої вогнепальної зброї та магазину великої ємності.

«Інцидент не вплинув на безпеку колишнього президента Трампа чи учасників заходу», – зазначається в офіційній заяві.

Пізніше того ж дня затриманого відпустили під заставу в розмірі 5 тисяч доларів. Він має з'явитися до суду 2 січня 2025 року.

Як повідомило Associated Press, після інциденту представників медіа та власників VIP-квитків перенаправили через кілька блокпостів, де чергували правоохоронці, і лише потім допустили на територію заходу. На великій трав’янистій ділянці водіїв попросили відкрити капоти й багажники, після чого кожен автомобіль оглянув офіцер із собакою.

Інших учасників з загальними квитками відправили на паркінг приблизно за три милі від місця мітингу, де їх пересадили на автобуси й доставили до місця проведення.

Штаб Трампа наразі не надав коментарів щодо арешту.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп запропонував залучити армію у день виборів для боротьби з «внутрішнім ворогом». Він підкреслив, що його не турбує можливий хаос з боку його прихильників або втручання іноземних держав, а основну загрозу він бачить у «радикальних лівих безумцях».

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп має перевагу над віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у питанні завершення війни в Україні. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на результати власного опитування, проведеного з 28 вересня по 8 жовтня.   

Нагадаємо, Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах закінчить війну в Україні ще до Нового року. При цьому він назвав спосіб, завдяки якому досягне цього. 

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Теги: Дональд Трамп автомобіль боєприпаси поліція пістолет мітинг

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