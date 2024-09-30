The Wall Street Journal припустила, коли Ізраїль розпочне наземне вторгнення до Лівану

Дії Ізраїлю є частиною стратегії щодо ослаблення військового потенціалу «Хезболли» на кордоні з Ліваном

Ізраїльські спецпризначенці здійснюють цільові рейди на півдні Лівану. Зокрема, вони збираючи розвіддані в межах підготовки до можливого наземного вторгнення, яке може розпочатися вже цього тижня. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Джерела видання повідомили, що під час операцій бійці проникають у тунелі, які належать бойовикам «Хезболли», уздовж лівано-ізраїльського кордону. Такі рейди проводилися як останніми днями, так і протягом кількох місяців.

Дії Ізраїлю є частиною ширшої стратегії країни щодо ослаблення військового потенціалу «Хезболли» на кордоні з Ліваном. Однак терміни наземних операцій можуть змінитися під тиском США, які прагнуть запобігти великому вторгненню. Точні плани Ізраїлю залишаються невідомими, і незрозуміло, як довго Тель-Авів утримуватиме територію або чи буде операція являти собою серію великих рейдів.

Колишній високопоставлений ізраїльський військовий Амір Авіві зазначив, що наземне вторгнення неминуче, а нинішні рейди є частиною підготовчих дій. За його словами, ЦАХАЛ активно готується до можливих наземних операцій, зокрема з використанням спеціальних підрозділів.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

Ізраїльтяни заявили, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад «Хезболли» діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Пізніше офіційно було повідомлено, що під час атаки загинув багаторічний лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Як заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, Ізраїль зіткнеться з серйозними труднощами у поверненні своїх громадян до їхніх домівок на півночі країни, якщо він вступить у повномасштабну війну з бойовиками «Хезболли» або Іраном.

До слова, ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером після ліквідації попереднього ватажка Хасана Насралли ізраїльськими силами. Ця подія сталася на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою, що призвело до великих жертв і загрози безпеці в регіоні.