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Готуються до оборони: росіяни мінують Чорне море та скидають в воду «їжаки»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Готуються до оборони: росіяни мінують Чорне море та скидають в воду «їжаки»
РФ мінує Чорне море
фото з відкритих джерел

Окупанти продовжують укріплювати свої позиції біля Євпаторії

Російські окупаційні війська посилили оборонні заходи в Чорному морі, зокрема біля Євпаторії, встановлюючи протидесантні загородження та мінуючи акваторію. Таку інформацію повідомляє  Telegram-канал «Кримський вітер».

За останніми даними, росіяни почали скидати у море спеціальні загородження на зразок «їжаків» для протидії можливим десантним операціям України. Крім цього, окупанти активно встановлюють міни в акваторії Чорного моря, що є частиною їхньої стратегії посилення оборони узбережжя Криму.

«Помовляють (росіяни – «Главред») між собою, що Україна вже має підводні дрони», - пише Телеграм-канал.

Як повідомляється, оборонні «їжаки» виготовлять на заводі  «Затока», перевозять на баржах та понтонах, потім опускають у воду за допомогою плавучого крана.

Ці дії свідчать про підготовку росіян до можливої спроби українських сил здійснити наступ або висадку в регіоні. Оборонні заходи включають не лише мінування прибережних вод, але й посилення військової присутності та фортифікацій біля ключових портів Криму, включаючи Євпаторію.

Такі кроки окупантів є відповіддю на успішні операції українських сил, в тому числі включали удари по російських військових об’єктах у Криму та знищення військової техніки.

Нагадаємо, раніше міністр МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Крим можна передати під тимчасовий контроль ООН, що провести там легітимний референдум

Пізніше Міністерство закордонних справ України рішуче відкинуло пропозицію глави МЗС Польщі Радослава Сікорського передати Крим під мандат ООН для проведення там «чесного референдуму». 

До слова, Сили оборони могли б звільнити Крим усього за два тижні. Однак для цього їм необхідні певні засоби. Таку думку офіцер артилерійської розвідки, військовий експерт Арті Грін.

 

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Теги: окупанти Чорне море референдум Україна наступ росіяни

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