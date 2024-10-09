Історичний успіх. 25 років тому збірна України з футболу здолала Росію у Москві

Ще з часів СРСР протистояння українських та російських клубів посідали особливе місце

Чверть сторіччя тому, 9 жовтня 1999 року, відбувся один з найемоційніших матчів у історії збірної України. В останньому турі відбору до чемпіонату Європи 2000 року команда Йожефа Сабо зіграла виїзний матч проти Росії.

Принциповість відчувалась ще у першому поєдинку

Україна та Росія не лише завершували той відбірковий цикл очним протистоянням, а й починали його восени 1998-го.

Україна – Росія 3:2

Голи: Попов, 14, Скаченко, 24, Ребров, 74 (пен.) – Варламов, 66, Онопко, 8

Україна: Олександр Шовковський, Андрій Гусін, Володимир Микитин, Олександр Головко, Владислав Ващук, Юрій Дмитрулін, Сергій Скаченко (Юрій Калітвінцев, 46), Сергій Попов, Сергій Ковальов (Валерій Кривенцов, 87), Андрій Шевченко, Сергій Ребров.

У важкому очному протистоянні збірна Йожефа Сабо здобула три очки, але уже тоді було видно – росіяни приїздять сюди не лише за спортивним протистоянням. Наприклад, на значках фанатської частини наших сусудів був красномовний напис «Российское вторжение на Украину». І це за майже 16 років до початку війни із нами.

Вирішальному матчу передували праві лозунги

До поєдинку в Москві обидві команди підходили з 19 пунктами в активі та ділили перше місце. На третій позиції розташувались чемпіони світу французи. У команди Дешама та Зідана було 18 очок у активі. Тож перемога будь-кого з пари Росія – Україна автоматично виводила цю команду на чемпіонат Європи. Нічия більше влаштовувала Україну, а РФ за нічийного результату повинна була хіба, що розраховувати на програш припертої до стінки Франції.

Своє лице росіяни показали ще до матчу. Відзначилось видання «Советский спорт», яке на першу шпальту помістило напис «Бей Хохлов, спасай Россию». Формально нічого кримінального, адже Хохлов це прізвище нападника команди Дмитра Хохлова. Проте, схожий лозунг використовувався прихильниками крайніх правих організацій Російської імперії.

Додаткової напруги додавав й той факт, що команда Йожефа Сабо проживала не в готелі, а в українському посольстві у Москві. Це пояснювали заходами безпеки, частково через принциповість футбольного матчу, а також теракти, які сталися у житлових будинках у Росії у вересні 1999 року.

Результат забезпечив майбутній воротар київського Динамо

Росія – Україна – 1:1

Голи: Карпін, 75 – Шевченко, 87

Україна: Олександр Шовковський, Олег Лужний (к), Сергій Мізін, Олександр Головко, Владислав Ващук, Юрій Дмитрулін (Сергій Ковальов 76), Юрій Максимов (Геннадій Мороз 77), Андрій Гусін, Сергій Скаченко (Володимир Микитин 41), Андрій Шевченко, Сергій Ребров.

За рівної гри команд основні події відбулись в останні 15 хвилин матч. Спочатку гол у ворота Шовковського забив Валерій Карпін, а на 87 хвилині штрафний на лівому фланзі заробила збірна України.

Андрій Шевченко виконав його так, що тодішньому воротарю Спартака Олександру Філімонову згадують цей ляп і досі. До речі, в 2001-му він перейде в Динамо.

1:1 – нічия, яка за перемоги французів у паралельному матчі влаштувала лише збірну України.

Росія вилетіла, а синьо-жовті пішли у плей-оф, де на них очікувала Словенія.