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Росіяни просунулись на Курщині та Харківщині, але і в ЗСУ є успіхи – звіт ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни просунулись на Курщині та Харківщині, але і в ЗСУ є успіхи – звіт ISW
Росіяни протискають фланг ЗСУ на Курщині
фото з відкритих джерел

Ворог продовжує просування на Куп'янському напрямку та тисне на ЗСУ в Курській області

Російські війська продовжують наступ на українські території. Зокрема, ворог досяг успіху в Курській області, на Куп'янському напрямку та в Донецькому регіоні. Проте Збройні Сили України також демонструють позитивні результати. Про це повідомляють аналітики Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті. 

Курська операція

Росіяни просунулись на Курщині та Харківщині, але і в ЗСУ є успіхи – звіт ISW фото 1
Фото: ISW


Аналітики повідомляють, що російські війська нещодавно досягли певного успіху на основному українському виступі в Курській області. Згідно з геолокаційними знімками від 7 жовтня, росіяни мають незначне просування у східній частині Обухівки, розташованій на південний схід від Коренево.

У свою чергу, Міністерство оборони РФ стверджує, що невідомі російські підрозділи ПДВ захопили хутір Покровський, що на південь від Коренево. Російський військовий кореспондент заявив, що підрозділи 155-ї морської піхотної бригади РФ просунулися до Зеленого Шляху, який знаходиться на південний схід від Коренево. Декілька інших російських блогерів також повідомили про захоплення Нової Сорочини, що розташована на північ від Суджі. Крім того, військовий кореспондент стверджує, що російські війська просунулися в районі Черкаської Конопельки на південний схід від Суджі. Однак ISW не знайшла візуальних підтверджень цих заяв.

Схід України. Операція №1 – Харківська область

Росіяни просунулись на Курщині та Харківщині, але і в ЗСУ є успіхи – звіт ISW фото 2
Фото: ISW


Російські війська 9 та 10 жовтня продовжували наступальні операції в районі Вовчанська та Тихого, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Операція №2 – Луганська область

Росіяни просунулись на Курщині та Харківщині, але і в ЗСУ є успіхи – звіт ISW фото 3
Фото: ISW


Геолокаційні знімки, опубліковані 10 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Лугової в північній частині Петропавлівки (східніше Куп'янська) та на південний захід від Котлярівки (південний схід від Куп'янська).

Російські джерела стверджують, що війська просунулися на південний захід від Кислівки (південний схід від Куп'янська) та до двох кілометрів на схід від населеного пункту Терни (на північний захід від Кремінної), але ISW не знайшла підтвердження цим заявам.

9 та 10 жовтня війська РФ продовжували атаки:

  • на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки та в напрямку Кучерівки;
  • на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки;
  • на південний схід від Куп'янська в районах Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосиново, Колісниківки, Кругляківки та Лозової;
  • на захід від Сватового в районах Зеленого Гаю та Андріївки;
  • на південний схід від Сватового в районах Греківки, Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського та в напрямку Катеринівки;
  • на захід від Кремінної під Торецьком;
  • на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Операція №3 – Донецька область

Росіяни просунулись на Курщині та Харківщині, але і в ЗСУ є успіхи – звіт ISW фото 4
Фото: ISW


Російські джерела значною мірою заперечили недавні повідомлення про просування російських військ у напрямку Сіверська на фоні триваючих наступальних операцій РФ в цьому регіоні 10 жовтня.

Російські військові кореспонденти активно заявляли 9 і 10 жовтня, що війська РФ не захопили Верхньокам'янське (східніше Сіверська) та частину Серебрянки (на північ від Сіверська) або не просунулися на північ від Сіверська в районі Григорівки та Білогорівки.

Відомий блогер, пов'язаний з Кремлем, висловив думку, що російські війська не мають достатнього прикриття для захоплення Верхньокам'янського без контролю висот на півночі та півдні. Він також зазначив, що кадри з прапором РФ на околицях Григорівки були зафіксовані безпілотником, а не піхотою.

ISW аналізувало геолокаційні знімки 7 і 8 жовтня, які вказують на те, що війська РФ, принаймні тимчасово, просунулися на схід від Григорівки та в західну частину Верхньокам'янського, але це не свідчить про те, що росіяни зайняли укріплені позиції в цьому районі.

Також повідомляється, що противник нещодавно трохи просунувся на північ від Часового Яру. За геолокаційними знімками 9 жовтня, російські війська незначно просунулися на південний захід від Григорівки.

9 та 10 числа ворог продовжував наземні атаки:

  • у мікрорайоні Канал у Часовому Яру;
  • на північ від Часового Яру в районах Миньківки та Оріхово-Васил'ївки;
  • на південь від Часового Яру в районах Білої Гори, Олександро-Шультіно та Ступочки.

«Південна вісь»

Росіяни просунулись на Курщині та Харківщині, але і в ЗСУ є успіхи – звіт ISW фото 5
Фото: ISW


Війська РФ 10 числа продовжували наступальні операції на заході Запорізької області, у тому числі біля населеного пункту Роботино та в районі Малої Токмачки, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

На Херсонському напрямку ворог теж продовжував наступати 9 та 10 жовтня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

До слова, російські війська перекидають штурмові загони в район Роботиного, що в Запорізькій області. Окрім цього, ворог активно проводить розвідувальні операції на цьому напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Раніше стало відомо, що противник окупував три населені пункти в районі міста Мирноград – Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр. Про це заявили аналітики проєкту DeepState.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що росіяни продовжують наступати на Харківському напрямку та по всій лінії фронту. Зокрема, поблизу Глибокого ворог посилює свої підрозділи, також у цьому районі окупанти споруджують нові фортифікації.

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Теги: окупанти військові ворог наступ росіяни війна ISW

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