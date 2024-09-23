ЗСУ на Донеччині у важкій ситуації, є ознаки формування «котлів» – Financial Times

У Донецькій області окупанти продовжують активно наступати на позиції українських захисників

На східному фронті в Україні росіяни застосовують тактику «малих піхотних груп» та близькі до того, щоб створити одразу кілька котлів та оточити Збройні сили України на деяких ділянках. Про це повідомляє журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

Зокрема, автор статті стверджує, що «Москва зуміла скористатися рішенням Києва перенаправити свої війська в Курську область». Також журналіст стверджує, що українські військові своєю присутністю та наступом у Курській області намагалися відтягнути деякі війська Росії із Донеччини, однак, цього не сталося.

З перших днів серпня російські війська повільно, але впевнено просуваються до стратегічно важливих міст у Донецькій області. Зараз вони впритул підійшли до Покровська та Вугледара і намагаються обійти ці міста, щоб закрити в «котлі» українських бійців.

Загроза оточення українських військ утворилася на кількох ділянках фронту.

«Ми бачимо формування багатьох котлів», – сказав FT Михайло Темпер – командир батареї 21-го батальйону Окремої президентської бригади ЗСУ.

Міллер підкреслює, що таких стратегічних успіхів росіяни змогли досягти завдяки своїй чисельній більшості. У публікації наводяться оцінки деяких українських військових, за словами яких ЗСУ іноді програють росіянам за кількістю солдатів у співвідношенні один до восьми, а серед снарядів, що вистрілюються, – у співвідношенні один до десяти.

За словами західних журналістів, росіяни врахували свої попередні помилки під час штурмів українських позицій та більше не ведуть наступ за допомогою великих механізованих колон, які ефективно знищувались українською артилерією та дронами. Натомість окупанти перейшли до стратегії використання малих піхотних груп. Лише після того, як їхня піхота добивається успіху, у бій ідуть танки та інша бронетехніка.

Нагадаємо, керівник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що із урахуванням подій, які відбулись на фронті у серпні, РФ майже припинила наступ на всіх ділянках, окрім напрямку головного удару.

Також стало відомо, що за кількістю особового складу ворог на Покровському напрямку у кілька разів перевищує українських захисників.

До слова, у північно-східній частині Харківської області російські окупанти просунулися на захід від села Піщане. Тепер вони займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл.