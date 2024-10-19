Карта бойових дій в Україні станом на 19 жовтня 2024 року

Ворог активний біля Курахового

Противник завдав минулої доби по території України два ракетні удари із використанням трьох ракет, 47 авіаударів, скинувши 67 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 674 дрони-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта боїв в Україні Фото: ISW

Новини війни в Україні

Впродовж минулої доби відбулося 195 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найважче було на Курахівському та Покровському напрямках

На Харківському напрямку

Противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

Фото: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії біля Голубівки, Синьківки, Новоосинового, Степової Новоселівки, Піщаного, Колісниківки, Вишневого та Лозової. Українські захисники зупинили всі 23 ворожі атаки.

Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 14 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Дружелюбівки, Тернів, Макіївки та Торського. Одне боєзіткнення ще триває.

Фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Ворог за підтримки авіації штурмував наші позиції поблизу Часового Яру та Ступочок. Сили оборони зупинили обидві атаки загарбників.

Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Відбулося сім боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Деліївки та Торецька. Всі атаки агресора відбито.

Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Від початку минулої доби, противник 34 рази атакував у районах Романівки, Селидового, Променя та Михайлівки. Наші захисники відбили 28 штурмів, ще шість боєзіткнень продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 220 окупантів, з них 124 - безповоротно. Також знищено одну одиницю автомобільної техніки.

Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог здійснив 55 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Желанне Друге, Новодмитрівка, Гірник, Новоселидівка, Курахівка, Георгіївка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Костянтинівка. П’ятдесят одне боєзіткнення завершено, ще чотири - досі продовжуються.

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 123 особи. Також знищено одну бойову броньовану машину та одну одиницю автомобільної техніки, до того ж пошкоджено один танк та дві бойові броньовані машини.

Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Противник десять разів атакував наші підрозділи біля Новоукраїнки та Богоявленки.

Фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районах Новоданилівки.

Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Шість разів ворог марно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Фото: deepstatemap

На інших напрямках - без особливих змін.

За минулу добу варто відзначити воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 35-ї окремої бригади морської піхоти, 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу, 42-ї окремої механізованої бригади та 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Слава українським захисникам та захисницям!

Нагадаємо, триває 969-й день повномасштабної війни в Україні.