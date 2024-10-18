Потрібно закінчити війну так, щоб гарантувати безпеку всій Україні – звернення Зеленського

Володимир Зеленський: «Потрібно закінчити війну так, щоб гарантувати безпеку та спокій українцям і всій Україні»

Україна розвиває план перемоги у спілкуванні з партнерами, окремо триває робота щодо підготовки другого Саміту миру. Потрібно закінчити війну так, щоб гарантувати безпеку та спокій українцям і всій Україні. Про це у традиційному вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Працюємо з результатами наших перемовин – це й зустрічі у Європі, і розмови з нашими партнерами. Була розмова з президентом Байденом. Ми готуємося до зустрічей в Україні з американською командою – політичні, військові представники. Раніше наші представники – начальник Генштабу й віцепрем’єр-міністр Стефанішина – були у Вашингтоні. Міністр оборони України Умєров, міністр закордонних справ України Сибіга, головнокомандувач Сирський працюють зі своїми колегами у Європі. Розвиваємо наш план перемоги у спілкуванні з партнерами. Окремо триває робота щодо підготовки другого Саміту миру – справжньої дипломатії. Нам потрібно закінчити війну так, щоб гарантувати безпеку та спокій українцям і всій Україні», – зазначив Зеденський.

Президент України анонсував відповідні зустрічі керівника Офісу Єрмака та прем’єр-міністра України Шмигаля.

«Я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які сприйняли наші аргументи щодо безпеки та готові допомагати саме так, щоб спрямувати наявну ситуацію курсом до миру», – наголосив він.

Також сьогодні була доповідь Головкома Олександра Сирського, говорили традиційно про фронт,

«Це наші напрямки. Це і Курська операція. Захищаємо наші позиції» , – зазначив глава держави.

Також сьогодні, за словами Зеленського, була нарада щодо роботи залізниці в Україні.

«І я вдячний усім, хто працює в компанії. «Укрзалізниця» справді багато в чому тримає на собі нашу країну зараз», – сказав він.

За результатами доповіді віцепрем’єр-міністра Федорова Зеленський повідомив про «хороші результати».

«І саме це найголовніше для України – мати щодня, щотижня результати для нашої держави та людей. Мати постійно нову підтримку для нашого захисту. І мати більше можливостей, щоб наблизити мир. Україна в кожній ситуації має бути лідером – пропонувати рішення, пропонувати шляхи й спрямовувати роботу так, щоб і кожен партнер вигравав від співпраці з Україною», – наголосив президент.

Також Зеленський подякував сьогодні українським правоохоронцям, зокрема Національній поліції, кожному й кожній, хто працює заради правопорядку в Україні.

«Майже щотижня в них є результати в протидії злочинності. Нещодавно мені доповідали щодо однієї такої операції – з червня до жовтня поліція працювала. Ліквідували 19 нарколабораторій. Обіг – майже 350 мільйонів гривень на місяць. Це була значна міжрегіональна злочинна діяльність. Те саме стосується протидії обігу зброї, незаконному обігу зброї та захисту наших людей від інших проявів злочинності. Дуже важливо, щоб інституції працювали заради внутрішньої безпеки в Україні. І я дякую всім, хто справді фаховий у цьому», - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом до України прибуде делегація США з відгуком на «план перемоги». Про це він сказав в етері телемаратону «Єдині новини».«Щодо фідбеку я чекаю команду Білого дому в Україні. Найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями. Також у мене була розмова з президентом США. Ми отримали пакет на пів мільярда доларів, а також домовились – це є також частиною плану – що ми будемо отримувати дуже швидко зараз (раз на два-три тижні) пакет, який буде посилювати нашу армію», – сказав він в інтерв’ю українським журналістам.

За його словами, пакети допомоги очікуються на від 500 до 750 млн доларів.