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В Україні ширяться фейкові фото, створені ШІ з нібито воїнами ЗСУ – ЦПД

Степан Гафтко
glavcom.ua
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В Україні ширяться фейкові фото, створені ШІ з нібито воїнами ЗСУ – ЦПД
ШІ часто малює воїнів ЗСУ
фото з відкритих джерел

Зловмисники швидко набирають аудиторію, щоб згодом стежити за українцями

В Україні зафіксовано активне поширення світлин, створених штучним інтелектом, на яких зображені українські військові. Центр протидії дезінформації повідомляє, що ці зображення активно використовуються російськими пропагандистами для розвитку фейкових акаунтів у соціальних мережах. Про це йдеться на сторінці Центру у Фейсбуці.

«В українському сегменті соцмереж шириться велика кількість дописів, які містять фото з явними ознаками генерації штучним інтелектом нібито українських військових, із закликами привітати їх чи то з днем народження, чи то з весіллям. Також є схожі дописи про врятованих тварин, дітей або літніх людей. Ці сторінки у соцмережах може використати росія в інформаційній війні проти України», – йдеться у повідомленні.

Такі дії можуть бути частиною більш широкої стратегії, яка має на меті шпіонаж та розвідку, використовуючи маніпуляції з інформацією для створення недовіри серед населення України та за її межами.

Ці фейкові матеріали можуть значно вплинути на громадську думку та інформаційний простір, формуючи уявлення про військову ситуацію в Україні.

«Загроза таких дописів полягає і в тому, що вони можуть використовуватися для шахрайства, адже часто містять шкідливі посилання, замасковані, наприклад, під петицію, яку необхідно підписати», – наголошують у ЦПД.

Нагадаємо, єдина тактика, яку використовують росіяни проти Заходу – ядерні страшилки і залякування прямим воєнним конфліктом. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

До слова, Центр протидії дезінформації пояснив заборону військовим користуватися Telegram

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації представив кілька варіантів розвитку ситуації з електропостачанням в Україні в осінньо-зимовий період. Найоптимістичніший прогноз передбачає, що українці матимуть світло до 12 годин на добу.

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Теги: росія військові Telegram населення росіяни

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