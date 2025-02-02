Сирський назвав втрати росіян на Покровському напрямку за місяць

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших

На Покровському напрямку триває оборонна операція, направлена на знищення ворожих сил та резервів противника. Підсумки операції за місяць підбив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що українські захисники безперервно завдають втрат окупантам. Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших.

«Лише за січень цього року наші воїни знешкодили тут понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 – безповоротно», – зазначив генерал.

Нагадаємо, протягом минулої доби українські захисники знищили 1320 окупантів. З початку повномасштабної війни в Україні загинули 840360 росіян.

Також Росія втратила танків – 9908 (+6) од, бойових броньованих машин – 20667 (+14) од, артилерійських систем – 22538 (+45) од, РСЗВ – 1267 (+1) од, засоби ППО – 1050 (+0) од, літаків – 369 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23793 (+99), крилаті ракети – 3054 (+0), кораблі /катери – 28 (+0) од, підводні човни – 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 35709 (+80) од, спеціальна техніка – 3729 (+2).

До слова, триває 1075-й повномасштабної війни.