Де ховається підсанкційний олігарх Абрамович: журналісти Telegraph розкрили подробиці

Абрамович живе у скандальному маєтку у Стамбулі і намагається не привертати зайвої уваги

Олігарх Роман Абрамович живе на три країни. Він періодично проводить час у Росії та Ізраїлі, але найбільше затримується у Туреччині, яка на час санкцій стала для нього і місцем відпочинку, і «перевалочною базою».

Абрамович облаштувався у Туреччині після введення у 2022 році санкцій з боку ЄС та Великої Британії, які обмежили його свободу переміщення. Однак, попри це, його життя, як і раніше, сповнене розкішшю.

Хоча, як пише The Telegraph, Абрамович зараз втратив щонайменше половину свого статку, який зараз оцінюється в £7,96 млрд.

«В результаті санкцій, запроваджених ЄС після початку війни Росії з Україною, мільярдер Роман Абрамович тепер має вимушено ховатись у Туреччині. Проте багатство в його розпорядженні все ще дозволяє йому вести розкішний спосіб життя далеко від Великої Британії», – зазначають журналісти.

Джерела наполягають на тому, що Абрамович досі «насолоджується плодами своєї праці як мільярдера». До того ж росіянин, який збагатився в основному завдяки нафтовій промисловості в 90-х, нібито все ще може вільно подорожувати туди й назад до Росії, де він проводить багато свого часу та займається політикою.

Абрамович живе у «золотій клітці», кажуть турецькі журналісти. Він також проводить багато часу в Стамбулі, де є завсідником дорогих ресторанів. Нещодавно він заплатив турецькому шеф-кухареві за приготування барбекю $10 тис.

Офіційно свого житла в Стамбулі Абрамович не має, хоча ходять чутки, що йому належить розкішний маєток у престижному районі міста.

Спочатку, як кажуть джерела газети, він винаймав житло на березі моря за $40 тис. на місяць. Місцеві джерела повідомляли, що він або купив, або поки орендує елітну віллу на березі Босфору в престижному районі Ванікей, проте довести його зв'язок з об'єктом складно через суворі заходи безпеки – доступ до об'єкта обмежений зеленими огорожами та потужною охороною.

Члени його найближчого оточення стверджують, що Абрамович не купував у країні нерухомість. За даними CNN Turkey, нерухомість, про яку йдеться, пов'язана з іншим багатим росіянином – олігархом Борисом Борисенком, власником компанії Pure Fueloil з головним офісом у Великій Британії. Як повідомляють місцеві ЗМІ, він заплатив за цю ділянку землі та віллу $26 млн.

У Туреччині ця вілла знаходиться у центрі скандалу. Вона побудована в місці, де будівництво заборонено, і раніше належала голові організованого злочинного угруповання та секти Аднану Октару. У 2022 році Октара визнали винним у викраденні людей, насильстві та домаганнях та засудили до 8658 років позбавлення волі.

Проте весь флот олігарха базується в портах Туреччини і практично не виходить у море через загрозу конфіскації.

Яхти олігарха

Головною гордістю Абрамовича залишається його куленепробивна супер'яхта Eclipse вартістю понад $600 млн. Після введення санкцій яхта разом з іншими судами тепер постійно перебуває в турецьких водах. Раніше яхти Абрамовича курсували між Карибами та Європою, зупиняючись у Каннах та Дубровнику, але тепер вони «припарковані» у скромніших місцях.

Яхта Eclipse в основному стоїть на приколі у Мармарисі. А менша яхта – Solaris – пришвартована до пірса в місті Гечек. При цьому сам мільярдер на них майже не буває і намагається не «світитися» в пресі.

До речі, де-юре Абрамовичу, що належить £2,35 млрд від продажу футбольного клубу «Челсі», як і раніше, заблоковані на спецрахунку. Олігарх також заарештував активи у Франції (на £1 млрд) і на острові Джерсі на (£7 млрд).

Раніше повідомлялося, що через підконтрольні фонди Абрамович таємно інвестував $63 млн у європейські стартапи.

Європейський Союз і британський уряд наклали обмеження на Абрамовича після вторгнення Росії в Україну, що призвело до того, що він санкціонував продаж Челсі за 2,35 мільярда фунтів стерлінгів ($2,87 мільярда) Тодду Болі та Clearlake Capital. Кажуть, що ці кошти залишаються недоторканими на замороженому банківському рахунку.