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Росіяни штурмом зірвали ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: подробиці від розвідки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росіяни штурмом зірвали ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: подробиці від розвідки
Ще 5 лютого МАГАТЕ відклало ротацію місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку Росії
фото: pictures.reuters.com

Спроба штурму з боку російських окупантів фактично зірвала міжнародні домовленості

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що росіяни атакували українські позиції, чим зірвали ротацію експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС. Про це повідомили в ГУР МО.

За даними розвідки, зранку 12 лютого штурмові групи російської армії атакували позиції Сил оборони України в районі села Кам’янське Запорізької області.

Там наголошують, що спроба штурму з боку російських окупантів фактично зірвала міжнародні домовленості про ротацію технічних експертів МАГАТЕ на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС, оскільки їхній запланований маршрут пролягав у вказаному районі.

«Штурмові дії росіян, які зірвали ротацію представників МАГАТЕ, свідчать про чергове навмисне й показове нехтування державою-агресором росією досягнутих домовленостей», – йдеться в повідомленні розвідки.

У ГУР наголосили, що втрат бойових позицій унаслідок ворожих штурмових дій Сили оборони України не допустили.

До слова, 5 лютого МАГАТЕ відклало ротацію місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку Росії. Тоді ж речник МЗС нагадав, що окупація Запорізької АЕС Росією є незаконною та створює серйозну загрозу ядерного інциденту.

Раніше Запорізька атомна електростанція знову була на межі блекауту – обстріли РФ знеструмили 11 лютого одну з двох ліній живлення, яка зʼєднує станцію з українською енергосистемою. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Енергетики зможуть почати відновлювати живлення цією лінією, щойно дозволить безпекова ситуація.

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Теги: Міноборони АЕС МАГАТЕ Запорізька АЕС росіяни ГУР

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