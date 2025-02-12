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Стало відомо, скільки Росія загарбала населених пунктів на Донеччині за час великої війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Стало відомо, скільки Росія загарбала населених пунктів на Донеччині за час великої війни
За майже три роки повномасштабної війни Росія окупувала 337 населених пунктів Донецької області
фото з відкритих джерел

На кінець січня 2025 року російські війська контролюють 784 населені пункти Донецької області

За майже три роки повномасштабної війни Росія окупувала 337 населених пунктів Донецької області. Про це «Главкому» повідомила начальниця управління із забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування Донецької ОВА Наталія Чукова у відповіді на запит.

За даними посадовиці, на 31 січня 2025 року всього на території Донецької області тимчасово окуповано 784 населені пункти (447 з яких перебувають під тимчасовою окупацією з 2014 року).

Наразі ворог контролює трохи більше 60% території Донеччини.

Стало відомо, скільки Росія загарбала населених пунктів на Донеччині за час великої війни фото 1
Стало відомо, скільки Росія загарбала населених пунктів на Донеччині за час великої війни фото 2

Нагадаємо, що аналітичний проєкт DeepState повідомив, що у січні 2025 року армія РФ окупувала 325 квадратних кілометрів української території, що є найнижчим показником із серпня 2024 року. Наприклад, у серпні 2024 року було захоплено 363 кв. км, у вересні – 397, жовтні – 503, листопаді – 730, у грудні – 394, а в січні 2025 року – 325 кв. км.

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Теги: Україна росія війна Донеччина окупанти ЗСУ

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