Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState

Тим часом ЗСУ відновили положення у селищі Шевченко

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог просунувся в Торецьку та окупував Зелене, що на Донеччині.

«Ворог окупував Зелене, а також просунувся в Торецьку, Піщаному, Ясеновому, Новому Комарі, біля Воздвиженки, Удачного, Успенівки, Новоєлизаветівки, Слов'янки, Нескучного та Андріївки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що протягом минулої доби відбулося 155 бойових зіткнень

Протягом минулої доби російські війська завдали 41 авіаудару, скинувши при цьому 62 КАБ. Окрім того, загарбники залучили для ударів 684 дрони-камікадзе та здійснили 3730 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Триває 1056-й день повномасштабної війни в Україні.