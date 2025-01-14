Головна Новини
search button user button menu button

Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
Росіяни мають успіх на Донеччині
фото: Getty Images

Тим часом ЗСУ відновили положення у селищі Шевченко

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог просунувся в Торецьку та окупував Зелене, що на Донеччині.

«Ворог окупував Зелене, а також просунувся в Торецьку, Піщаному, Ясеновому, Новому Комарі, біля Воздвиженки, Удачного, Успенівки, Новоєлизаветівки, Слов'янки, Нескучного та Андріївки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що протягом минулої доби відбулося 155 бойових зіткнень

Протягом минулої доби російські війська завдали 41 авіаудару, скинувши при цьому 62 КАБ. Окрім того, загарбники залучили для ударів 684 дрони-камікадзе та здійснили 3730 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Триває 1056-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Торецьк Донеччина окупація ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти
Чому РФ знову атакує енергетику: аналітики ISW назвали неочікувану причину
14 грудня, 2024, 08:32
Наслідки атаки по нафтобазі в Орловській області РФ
Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла
14 грудня, 2024, 11:56
Сили ППО приземлили 56 дронів
РФ вночі запустила по Україні понад 100 «Шахедів»: є руйнування
15 грудня, 2024, 08:44
Головні новини проти ночі 23 грудня
Трамп збирається закінчити війну в Україні, довга розмова Фіцо з Путіним: головне за ніч
23 грудня, 2024, 05:50
Омбудсмен наголосив, що утвердження української мови як державної в усіх сферах суспільного життя має стати стратегічним завданням для України
Мовний омбудсмен заявив про уповільнення українізації
19 грудня, 2024, 15:18
Внаслідок ранкової атаки на Київ у декількох районах зафіксовано падіння уламків, як наслідок: палають авто, є пошкодження будівель
Низка посольств у Києві була пошкоджена внаслідок атаки РФ
20 грудня, 2024, 15:12
У 2024-му ворог застосував по об’єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та ударних БпЛА, ніж торік
Понад 11 тис. дронів та 1,3 тис. ракет. Сили ППО підбили підсумки за 2024 рік
31 грудня, 2024, 19:34
Розпочато розслідування за статтями про перевищення повноважень та дезертирство
Десятки українських військових дезертирували під час навчань у Франції – AFP
6 сiчня, 23:15
Звіт ISW щодо війни в Україні 8 січня
ЗСУ мали успіх в Курщині, окупанти просунулися на чотирьох напрямках – карти ISW
8 сiчня, 05:55

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
63K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2025
32K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28K
Історик Грицак назвав країни, які допоможуть Україні здобути повну перемогу над Росією
24K
Окупанти просунулися на чотирьох напрямках і перейшли на північ Сумщини – карти ISW

Новини

Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
Сьогодні, 00:55
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
Зеленський і Макрон обговорили оборонну підтримку України
Вчора, 22:35
Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Вчора, 06:00
Атака на Запоріжжя і Суми: головне за ніч
Вчора, 05:40
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua