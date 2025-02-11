Є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі

Росіяни атакували Кривий Ріг ракетами. За попередньої інформацією, постраждалих немає, але є пошкодження будинків. Про це повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Сьогодні, 11 лютого, о 20:57 у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу, а через декілька хвилин у Кривому Розі пролунав вибух. За словами Вілкула, росіяни запустили на місто ракети. Також він написав, що є пошкодження у багатоквартирних будинках, об'єктах бізнесу та навчальному закладі. Повідомляється, що загиблих немає.

«Поруч розгортаємо Штаб допомоги людям. Штаб розгортається в тій самій школі, що був і минулого разу. Місцеві зрозуміють. Допомога будматеріалами, заяви на матеріальну допомогу від міста», – написав Вілкул.

Раніше ми писали, що внаслідок ракетного обстрілу України зазнали пошкоджень виробничі потужності «Групи Нафтогаз» у Полтавській області. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці «Групи Нафтогаз».

«Група Нафтогаз» запевнила, що вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням у Полтавській області.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині. Без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району. Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вночі російські терористи здійснили атаку на газову інфраструктуру.