РФ скинула авіабомби на Донеччину: поранень зазнали 17 цивільних

Через атаку РФ по Донецькій області у Краматорську та Констянтинівці зруйнована понад сотня об’єктів

У неділю, 9 лютого, ворог атакував Краматорськ та Констянтинівку. Окупанти скидали авіабомби, які спричинили значні руйнування та вбили одну людину. Про це йдеться у повідомленні МВС України.

РФ атакувала житлові квартали, скинувши 10 авіабомб: 9 – на Костянтинівку, 1 – на Краматорськ. Унаслідок обстрілів у Краматорську загинув 52-річний чоловік, ще 12 мирних мешканців зазнали поранень. У Костянтинівці постраждали п’ятеро людей.

фото: МВС України

фото: МВС України

Наразі зафіксовано понад 100 зруйнованих об’єктів, серед них 69 багатоповерхівок, 47 приватних будинків, інфраструктурні об'єкти, 76 гаражів та понад 25 цивільних автомобілів.

Понищені автомобілі внаслідок атаки фото: МВС України

Пошкоджена житлова будівля фото: МВС України

Нині ж на момент написання матеріалу на Краматорському напрямку українські захисники відбивають п’ять штурмових дій російських загарбників, ворог намагається прорватися в районах Васюківки та Часового Яру.

Тієї ж доби окупанти атакували Сумщину. Через вибух дрона постражали чотири багатоповерхівки, є постраждалий.

У ніч проти 10 лютого у Краснодарському краї РФ дрони атакували два нафтопереробні заводи.