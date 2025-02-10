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РФ скинула авіабомби на Донеччину: поранень зазнали 17 цивільних

glavcom.ua
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РФ скинула авіабомби на Донеччину: поранень зазнали 17 цивільних
Окупанти скинули на житлові квартали одразу 10 авіабомб
фото: МВС України

Через атаку РФ по Донецькій області у Краматорську та Констянтинівці зруйнована понад сотня об’єктів

У неділю, 9 лютого, ворог атакував Краматорськ та Констянтинівку. Окупанти скидали авіабомби, які спричинили значні руйнування та вбили одну людину. Про це йдеться у повідомленні МВС України. 

РФ атакувала житлові квартали, скинувши 10 авіабомб: 9 – на Костянтинівку, 1 – на Краматорськ. Унаслідок обстрілів у Краматорську загинув 52-річний чоловік, ще 12 мирних мешканців зазнали поранень. У Костянтинівці постраждали п’ятеро людей.

РФ скинула авіабомби на Донеччину: поранень зазнали 17 цивільних фото 1
фото: МВС України
РФ скинула авіабомби на Донеччину: поранень зазнали 17 цивільних фото 2
фото: МВС України

Наразі зафіксовано понад 100 зруйнованих об’єктів, серед них 69 багатоповерхівок, 47 приватних будинків, інфраструктурні об'єкти, 76 гаражів та понад 25 цивільних автомобілів.

Понищені автомобілі внаслідок атаки
Понищені автомобілі внаслідок атаки
фото: МВС України
Пошкоджена житлова будівля
Пошкоджена житлова будівля
фото: МВС України

Нині ж на момент написання матеріалу на Краматорському напрямку українські захисники відбивають п’ять штурмових дій російських загарбників, ворог намагається прорватися в районах Васюківки та Часового Яру.

Тієї ж доби окупанти атакували Сумщину. Через вибух дрона постражали чотири багатоповерхівки, є постраждалий. 

У ніч проти 10 лютого у Краснодарському краї РФ дрони атакували два нафтопереробні заводи

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Теги: росія Донеччина війна

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