РФ скинула авіабомби на Донеччину: поранень зазнали 17 цивільних
Через атаку РФ по Донецькій області у Краматорську та Констянтинівці зруйнована понад сотня об’єктів
У неділю, 9 лютого, ворог атакував Краматорськ та Констянтинівку. Окупанти скидали авіабомби, які спричинили значні руйнування та вбили одну людину. Про це йдеться у повідомленні МВС України.
РФ атакувала житлові квартали, скинувши 10 авіабомб: 9 – на Костянтинівку, 1 – на Краматорськ. Унаслідок обстрілів у Краматорську загинув 52-річний чоловік, ще 12 мирних мешканців зазнали поранень. У Костянтинівці постраждали п’ятеро людей.
Наразі зафіксовано понад 100 зруйнованих об’єктів, серед них 69 багатоповерхівок, 47 приватних будинків, інфраструктурні об'єкти, 76 гаражів та понад 25 цивільних автомобілів.
Нині ж на момент написання матеріалу на Краматорському напрямку українські захисники відбивають п’ять штурмових дій російських загарбників, ворог намагається прорватися в районах Васюківки та Часового Яру.
Тієї ж доби окупанти атакували Сумщину. Через вибух дрона постражали чотири багатоповерхівки, є постраждалий.
У ніч проти 10 лютого у Краснодарському краї РФ дрони атакували два нафтопереробні заводи.
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