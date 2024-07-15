Неподалік аеродрому Бельбек у Криму видніється дим

Як зазначають очевидці, наразі не відомо, чи загорілась трава, чи «горить щось цікавіше»

Імовірно, спалахнула пожежа в районі селища Заозерне

Сьогодні, 15 липня, у тимчасово окупованому Криму, неподалік аеродрому «Бельбек» було помічено стовп диму. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Як зазначають очевидці, наразі не відомо, чи загорілась на тому місці трава, чи «горить щось цікавіше». Імовірно, це може бути пожежа в районі селища Заозерне.

Водночас російські пабліки пишуть, що в Коктебелі пожежа поширилася на значній площі Карадазького заповідника.

Там працюють місцеві рятувальники та залучено близько 150 фахівців та 25 одиниць техніки, зокрема, вертоліт Мі-8 МНС Росії. Площа загоряння становить 2 гектари.

Водночас окупаційний голова Криму Михайло Развожаєв заявив, що в районі села Вишневе також сталась пожежа – там горить трава та сухі кущі.

Як повідомлялося, Російська Федерація вивела останній сторожовий корабель Чорноморського флоту з окупованого Криму.

Нагадаємо, У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначили, що в окупованому Криму відсутні об’єкти, на яких окупанти розміщують ядерну зброю. Крім того, не було зафіксовано випадків перевезення зазначеної зброї.



