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Неподалік аеродрому Бельбек у Криму видніється дим

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Неподалік аеродрому Бельбек у Криму видніється дим
Як зазначають очевидці, наразі не відомо, чи загорілась трава, чи «горить щось цікавіше»
фото: Telegram-канал «Кримський вітер»

Імовірно, спалахнула пожежа в районі селища Заозерне

Сьогодні, 15 липня, у тимчасово окупованому Криму, неподалік аеродрому «Бельбек» було помічено стовп диму. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Як зазначають очевидці, наразі не відомо, чи загорілась на тому місці трава, чи «горить щось цікавіше». Імовірно, це може бути пожежа в районі селища Заозерне.

Водночас російські пабліки пишуть, що в Коктебелі пожежа поширилася на значній площі Карадазького заповідника.

Неподалік аеродрому Бельбек у Криму видніється дим фото 1

Там працюють місцеві рятувальники та залучено близько 150 фахівців та 25 одиниць техніки, зокрема, вертоліт Мі-8 МНС Росії. Площа загоряння становить 2 гектари.

Неподалік аеродрому Бельбек у Криму видніється дим фото 2

Водночас окупаційний голова Криму Михайло Развожаєв заявив, що в районі села Вишневе також сталась пожежа – там горить трава та сухі кущі.

Як повідомлялося, Російська Федерація вивела останній сторожовий корабель Чорноморського флоту з окупованого Криму. 

Нагадаємо, У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначили, що в окупованому Криму відсутні об’єкти, на яких окупанти розміщують ядерну зброю. Крім того, не було зафіксовано випадків перевезення зазначеної зброї.

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Теги: Крим аеродром

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Неподалік аеродрому Бельбек у Криму видніється дим
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