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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Кримський міст і логістика війни

glavcom.ua
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Служба безпеки України застосувала морський дрон Sea Baby для атаки на Кримський міст 17 липня 2023 року
з відкритих джерел

«Бенефітами від другого підриву Кримського мосту наші сили оборони користуються дотепер»

Скажу чесно, до закінчення війни проти відзначення якихось дат з нею пов’язаних. На це буде час після її завершення. Виключення для подій, які вплинули і продовжують впливати на подальший хід бойових дій. Вчора ЗМІ нагадали, що рік тому СБУ вдруге підірвала Кримський міст. І це подія, яка досі має вплив на події на фронті. Міст і досі не може повноцінно функціонувати як військовий логістичний об’єкт, а СБУ стала драйвером багатьох нових технічних рішень, які сили оборони успішно використовують на фронті.

Нагадаю, що міст атакували морськими дронами – однією із розробок Служби Безпеки. Sea Baby протаранили опори Кримського мосту. Понад 20 годин безпілотники СБУ рухалися двома групами у напрямку цілі. Їм вдалося пройти непоміченими під носом у росіян та зруйнувати одну секцію мосту й суттєво пошкодити іншу.

Чому і сьогодні треба робити акцент на цій події? Бо команда Малюка показала високий рівень військового менеджменту, в короткі строки розробивши і запустивши у виробництво унікальну розробку – морські дрони. Залучила фахових спеціалістів і тепер має ефективну зброю, яка визначає баланс сил на морі. «Морські малюки», після вдалої атаки на Кримський міст, потопили ще півтора десятки кораблів ворога. Служба постійно модернізує цю зброю, з якою ворог ніяк не може справитись. І залишається драйвером унікальних технічних рішень і ідей, постійно вдосконалюючи власні розробки. А тільки за таких умов, на мою думку, ми можемо мати перевагу на ворогом на полі бою.

І ще про пару цікавих деталей. Два підриви мосту абсолютно різні за задумом спецоперації, щоб вразити міст з суші і з моря. Обидві були успішними. Перша атака на міст, нагадаю, була у жовтні 2022 року. Тоді Служба безпеки уразила об’єкт з допомогою вантажівки начиненої вибухівкою. Після цього росіяни кинули величезні сили на охорону Кримського мосту. СБУ це не спинило.

І наостанок про найголовніше. Бенефітами від другого підриву Кримського мосту наші сили оборони користуються дотепер. Ворог досі тягне техніку і боєкомплект поромами. СБУ перерізала логістичну артерію, яка підживлювала російські війська на півдні України. Це в свою чергу впливає і на можливості ворога, і на інтенсивність бойових дії, які на цьому напрямку значно нижчі ніж на Донбассі, де задіяні інші логістичні ланцюги. А значить мова йде про спецоперацію наслідки якою відчуваються вже більше року.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Кримський міст дрон СБУ

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Олексій Голобуцький

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