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Росіяни заявили про масовану атаку на Севастополь

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росіяни заявили про масовану атаку на Севастополь
Міноборони Росії стверджує, ніби протягом ночі чергові засоби ППО перехопили і знищили два безпілотники над Брянською та два – над Білгородською областями РФ, а також 21 дрон – над територією Криму та акваторією Чорного моря
фото: АрміяInform (ілюстративне)

Окупанти заявили про відбиття понад 20 дронів

У ніч на 23 липня дрони масовано атакували Севастополь у тимчасово окупованому Криму. Росіяни буцімто знищили над півостровом і Чорним морем 21 безпілотник. Про це заявив окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі, а також міноборони РФ.

«У Севастополі сили ППО та підрозділи РЕБ відбили атаку БПЛА. За попередньою інформацією, в районі Північної сторони та Фіолента військові над акваторією знищили понад 15 безпілотників», – написав Развожаєв.

За його словами, уламки від одного безпілотника нібито впали в одному із садових товариств і розбили скло вантажного автомобіля. Уламки від другого дрона також впали поряд із будинком у районі ще одного садового товариства.

Міноборони Росії стверджує, ніби протягом ночі чергові засоби ППО перехопили і знищили два безпілотники над Брянською та два – над Білгородською областями РФ, а також 21 дрон – над територією Криму та акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, що в ніч на 23 липня російські окупанти завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді на Сумщині. Попередньо, обійшлося без загиблих. На місці працюють аварійні служби, проводяться відновлювальні роботи.

До слова, морські та повітряні дрони Служби безпеки України уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав у Криму. Операцію провели спільно з Військово-морськими силами. 

Як повідомлялося, російські військові намагаються розробити системний підхід для результативного відбиття українських безпілотників, що регулярно атакують територію Росії.

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Теги: безпілотник Крим Севастополь

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