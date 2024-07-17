Рік тому дрони СБУ Sea Baby уразили Кримський міст: як це було

Спецоперація СБУ перерізала логістичну артерію, яка підживлювала російські війська на півдні України

Рік тому, 17 липня, Служба безпеки України атакувала морськими дронами власної розробки Sea Baby споруджений росіянами Кримський міст.

Тоді понад 20 годин безпілотники СБУ рухалися двома групами у напрямку цілі. Їм вдалося пройти непоміченими під носом у росіян та зруйнувати одну секцію мосту й суттєво пошкодити іншу. Ця спецоперація перерізала логістичну артерію, яка підживлювала російські війська на півдні України.

Зокрема, це була друга успішна атака СБУ на Кримський міст. Перша відбулася у жовтні 2022 року. Служба безпеки уразила міст з допомогою вантажівки начиненої вибухівкою.

«СБУ реалізувала дві абсолютно унікальні і різні за задумом спецоперації, щоб вразити міст з суші і з моря. Обидві були успішними», – наголошує очільник СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, на світанку 17 липня впав проліт Кримського мосту, унаслідок чого щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

Раніше Військово-морські сили пояснили, як знищення Кримського мосту вплине на хід війни.

До слова, Росія наразі не використовує у повному обсязі для своєї військової логістики Кримський міст, адже боїться, що конструкція може не витримати через пошкодження.