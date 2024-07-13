Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія готується до удару по Кримському мосту? Несподіваний хід від окупантів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Росія готується до удару по Кримському мосту? Несподіваний хід від окупантів
Окупанти пустили автобуси з Москви до Криму в обхід Керченського мосту
фото з відкритих джерел

Росіяни змінили автобусний маршрут від Москви до окупованого півстрова через загрозу обстрілу

Автобуси з Москви до тимчасово окупованого Криму їдуть в обхід Керченського мосту, що сполучає півострів із територією РФ. Тепер рейс проходить так званим «сухопутним коридором» – через окуповані Донецьку та Запорізьку області. Про це розповів пасажир одного з автобусів у коментарі «Крим.Реалії».

«Коли я замовляв квиток на цей рейс, мені сказали, що автобус піде через Керченський міст, але вже перед посадкою сказали, що маршрут змінено через загрозу можливого обстрілу моста» , – сказав співрозмовник видання на умовах анонімності.

Крім того, чоловік розповів, що в автобусі їхало кілька пасажирів із українськими паспортами. Їх перед окупованим Маріуполем та на пункті пропуску Чонгар перевіряли найдовше.

Загалом, за словами співрозмовника, поїздка тривала приблизно на дві години довше, ніж якби автобус прямував через міст.

Нагадаємо, що Військово-морські сили пояснили, як знищення Кримського мосту вплине на хід війни.

До відома, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Також у Генштабі розповіли, що об'єкт прикривали «сучасні» російські засоби ППО – «Панцир», «Тор», «Тріумф». Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новітній» протиповітряний щит загарбників.

Як повідомлялося, російські окупанти намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж.

Раніше стало відомо, що Росія наразі не використовує у повному обсязі для своєї військової логістики Кримський міст, адже боїться, що конструкція може не витримати через пошкодження.

До слова, Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.

Читайте також: Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Теги: Крим Кримський міст автобус Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обмеження включають заборону на імпорт до ЄС продукції, що походить з незаконно анексованого Криму та Севастополя
Євросоюз ще на рік продовжив санкції проти РФ за анексію Криму
17 червня, 14:11
Будівельні роботи на руїнах Херсонеса Таврійського у Севастополі тривають практично від початку окупації півострова
Окупанти звели на місці античного Херсонесу новобудову (фото)
26 червня, 16:44
Путін вп'яте відвідує В’єтнам
Американське видання пояснило, що Путін «забув» у В'єтнамі
20 червня, 07:58
РФ розміщує військову техніку в цивільних районах Криму з початку повномасштабного вторгнення
ISW: росіяни критикують Міноборони РФ за дії ППО в Криму
24 червня, 06:54
Всередині будівлі, що палає, заблоковані люди. З вікон йде густий чорний дим
Під Москвою палає оборонне підприємство, яке розробляє електроприлади (відео)
24 червня, 16:43
23 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи
Росія хоче обговорити обстріл Севастополя на засіданні Радбезу ООН
25 червня, 05:05
Зеленський розповів про зусилля, яких докладає Офіс Президента й Координаційний штаб для звільнення з російської неволі всіх полонених і політичних в’язнів
Зеленський зустрівся зі звільненим із російського полону Наріманом Джелялом
29 червня, 18:02
Путін не бачить Ердогана помічником у перемовинах із Зеленським
Чи буде Ердоган посередником? Кремль висловився про переговори з Україною
4 липня, 08:02
Усі загиблі у ДТП – це жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років
Смертельна ДТП на Рівненщині: усіх 14 загиблих ідентифіковано
8 липня, 08:55

Події в Україні

Росіяни готують нові підрозділи для атак у Вовчанську: ЗСУ повідомили про небезпеку
Росіяни готують нові підрозділи для атак у Вовчанську: ЗСУ повідомили про небезпеку
На Полтавщині зафіксували смерч
На Полтавщині зафіксували смерч
Росія готується до удару по Кримському мосту? Несподіваний хід від окупантів
Росія готується до удару по Кримському мосту? Несподіваний хід від окупантів
«Проблеми є». Буданов оцінив загрозу наступу РФ із півночі
«Проблеми є». Буданов оцінив загрозу наступу РФ із півночі
Масштабна повітряна тривога тривала 40 хв
Масштабна повітряна тривога тривала 40 хв
Відключення світла 13 липня: «Укренерго» змінило графіки
Відключення світла 13 липня: «Укренерго» змінило графіки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
13K
Коли і як ЗСУ звільнять окуповані території: прогноз аналітиків
12K
Де у Європі найчистіша вода для купання: оновлений рейтинг
7256
Демографічна криза: скільки людей залишиться в Україні через 10 років
5696
Сирський запровадив нововведення в навчання військових
5616
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
Вчора, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Вчора, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
11 липня, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
11 липня, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
11 липня, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
11 липня, 12:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua