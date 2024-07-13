Росія готується до удару по Кримському мосту? Несподіваний хід від окупантів

Окупанти пустили автобуси з Москви до Криму в обхід Керченського мосту

Росіяни змінили автобусний маршрут від Москви до окупованого півстрова через загрозу обстрілу

Автобуси з Москви до тимчасово окупованого Криму їдуть в обхід Керченського мосту, що сполучає півострів із територією РФ. Тепер рейс проходить так званим «сухопутним коридором» – через окуповані Донецьку та Запорізьку області. Про це розповів пасажир одного з автобусів у коментарі «Крим.Реалії».

«Коли я замовляв квиток на цей рейс, мені сказали, що автобус піде через Керченський міст, але вже перед посадкою сказали, що маршрут змінено через загрозу можливого обстрілу моста» , – сказав співрозмовник видання на умовах анонімності.

Крім того, чоловік розповів, що в автобусі їхало кілька пасажирів із українськими паспортами. Їх перед окупованим Маріуполем та на пункті пропуску Чонгар перевіряли найдовше.

Загалом, за словами співрозмовника, поїздка тривала приблизно на дві години довше, ніж якби автобус прямував через міст.

Нагадаємо, що Військово-морські сили пояснили, як знищення Кримського мосту вплине на хід війни.

До відома, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі.

Росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Також у Генштабі розповіли, що об'єкт прикривали «сучасні» російські засоби ППО – «Панцир», «Тор», «Тріумф». Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новітній» протиповітряний щит загарбників.

Як повідомлялося, російські окупанти намагаються захистити Кримський міст і стягнули до нього вісім барж.

Раніше стало відомо, що Росія наразі не використовує у повному обсязі для своєї військової логістики Кримський міст, адже боїться, що конструкція може не витримати через пошкодження.

До слова, Україна за 27 місяців ударів по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту.