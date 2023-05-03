Стало відомо, звідки Росія запускала вночі дрони по Україні

Окупанти атакували з півночі та сходу

Російські загарбники під час нічної атаки запускали дрони-камікадзе з Азовського моря та з аеродрому в Брянській області. Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

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«Знищено 21 ударний дрон з 26. Атакували, звісно з двох напрямків ще до опівночі. Традиційно атакують з аеродрому «Сєща» Брянської області, це з півночі нашої країни, а також зі східного узбережжя Азовського моря. Саме звідти противник також часто завдає ударів», – розповів він.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня повітряна тривога в Києві та Київській області тривала з 00:15 до 04:48. Також понад чотири години небезпека фіксувалася і в інших українських областях.

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За даними ЗСУ, всього окупанти застосували до 26 ударних дронів Shahed-136/131. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 21 ударний БпЛА.

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